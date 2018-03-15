Словацький уряд оголосив про відставку

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його уряд подали у відставку 15 березня на тлі політичної кризи, викликаної убивством журналіста-розслідувача та його нареченої.

Президент Андрей Кіска прийняв відставку та запропонував Петеру Пеллеґріні, віце-прем'єр-міністру в уряді Фіцо, сформувати новий кабінет.

Рішення має на меті зберегти чинну трипартійну коаліцію та уникнути дострокових виборів.

«Дострокові вибори не принесуть жодної стабільності», – сказав Фіцо. Наступні парламентські вибори у Словаччині мають відбутися у 2020 році.

Минулого тижня десятки тисяч словаків вийшли на протести по всій країні, вимагаючи відставки уряду та ретельного розслідування вбивств Яна Куціака та Мартіни Куснірової.

27-річний Куціак працював в редакції сайту Aktuality.sk. У співпраці з міжнародним Центром з дослідження корупції та організованої злочинності Куціак розслідував можливі зв’язки словацьких політиків з італійською мафією. У поліції зазначили, що вбивство може бути пов’язане з журналістською діяльністю Куціака.