Прем’єр-міністр Словаччини заявив про готовність піти у відставку

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність піти у відставку після масових акцій протесту. Про своє рішення Фіцо повідомив 14 березня президенту країни Андрею Кісці.

Словацька преса відзначає, що Фіцо висунув кілька умов для відставки. Зокрема, він просить не проводити нові вибори до парламенту. Ще одна умова полягає в тому, щоб новим прем’єром став представник соціал-демократичної партії, лідером якої є сам Фіцо.

Заява про відставку прем’єр-міністра в Словаччині пролунала на тлі політичної кризи в країні після вбивства 25 лютого журналіста Яна Куціака. Куціак працював в редакції сайту Aktuality.sk. У співпраці з міжнародним Центром з дослідження корупції та організованої злочинності Куціак розслідував можливі зв’язки словацьких політиків з італійською мафією. У поліції зазначили, що вбивство може бути пов’язане з журналістською діяльністю Куціака.

Після вбивства журналіста в Словаччині відбулися багатотисячні акції протесту з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів. Кілька членів кабінету міністрів Словаччини подали у відставку. Президент Словаччини Андрей Кіска зажадав змін в складі уряду або дострокових виборів у зв’язку з загрозою політичної кризи на тлі вбивства журналіста.