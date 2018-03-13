У Словаччині після вбивства журналіста відбудеться голосування про недовіру урядові

Парламент Словаччини проведе наступного понеділка, 19 березня, голосування про вотум недовіри прем’єр-міністрові країни Роберту Фіцові. Таке рішення депутати ухвалили 13 березня. Для висловлення недовіри урядові потрібні голоси 90 зі 150 членів парламенту.

Опозиційні партії вважають дострокові вибори необхідними після вбивства 26 лютого журналіста Яна Куціака та його нареченої. Цю думку поділяє й частина депутатів із владної коаліції.

Рішення про голосування щодо вотуму недовіри Фіцові ухвалене попри відставку 12 березня на тлі багатотисячних протестів міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка.

Фіцо очолив коаліційний уряд після виборів у 2016 році.

27-річний Куціак розслідував ймовірні зв’язки з італійською організованою злочинністю кількох підприємців-італійців на сході Словаччини. 1 березня словацькі правоохоронці звільнили всіх сімох затриманих італійців, яких підозрювали у причетності до вбивства: протягом 48 годин, на які дозволено затримання, не було виявлено ніяких твердих доказів, заявила поліція.

2 березня тисячі людей вийшли на демонстрації у столиці Братиславі й інших містах країни, вимагаючи рішучих дій у цій справі. У зв’язку з убивством почали лунати заклики не тільки з боку опозиції, а й із боку коаліційних партнерів в уряді Роберта Фіца до відставки кількох його політичних союзників, чільних посадовців, причетних до невдалого наразі розслідування – в першу чергу міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка та начальника поліції країни Тібора Ґашпара.