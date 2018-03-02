Тисячі людей вийшли на мітинг у пам’ять про загиблого в Словаччині журналіста-розслідувача

Тисячі людей вийшли 2 березня на мітинг у пам’ять про вбитого минулого тижня журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його подруги. Акції були заплановані в приблизно 25 містах країни, зокрема і в столиці Братиславі – у ній взяв участь президент Андрей Кіска.

Разом із фотографіями журналіста демонстранти в Братиславі тримали в руках банери з написами : «Геть, мафіє, з моєї країни», «Атака на журналістів = напад на всіх нас» тощо.

Згадували 2 березня вбитого журналіста і в двох десятках міст за кордоном, зокрема в Лондоні, Парижі і Брюсселі.

25 лютого в будинку в селі Велька-Мача, на схід від столиці Братислави, були виявлені тіла розстріляних 27-річного журналіста Яна Куцяка та його подруги Мартіни Кушнірової. У поліції 1 березня повідомили про затримання сімох людей у справі про розслідування вбивств.

Повідомлялося, що серед затриманих є люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куцяка.

Останнім, незавершеним розслідуванням журналіста була інформація про діяльність італійської мафії в східній Словаччині та її можливі зв’язки з людьми, близькими до прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Серед імен затриманих фігурувало ім’я Antonino V., ймовірно, італійського підприємця Антоніно Вадала. Він певний час був співвласником фірми разом з помічницею прем’єр-міністра Фіцо Марією Трошковою. Остання на час розслідування відійшла від справ і заперечує будь-які правопорушення.

2 березня колишній прокурор Італії у справах боротьби з організованою злочинністю Франко Роберті в інтерв’ю Італійському радіо заявив, що італійські силовики попереджали словацьку владу про небезпечне проникнення в країну великого організованого злочинного угруповання «Ндрангета».

«Ми попереджали владу в Братиславі, але, на жаль, вони не звертали на нас уваги», – сказав Роберті про поширення синдикату «Ндрангета» в Словаччині.

Базована на півдні Італії «Ндрангета» могла вбити Яна Куцяка і його подругу, бо «іншого способу змусити його замовкнути» не було, сказав Роберті.