Савченко свідомо або несвідомо використовують для дуже брудної гри – Тетерук

Гості: Віра Савченко, сестра народного депутата України Надії Савченко; Андрій Тетерук, народний депутат України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата України Надії Савченко. Перед цим Луценко заявив, що Савченко підозрюють у плануванні теракту в парламенті. Вранці сама Савченко прийшла на допит у СБУ і зробила низку гучних заяв. Серед них – що багато військових в Україні погоджуються, що військовий переворот є абсолютно очікуваною і правильною подією. До СБУ Надію Савченко викликали у справі колишнього переговірника про звільнення полонених Володимира Рубана, якого затримали ще 8 березня на лінії розмежування з партією зброї, завезеної з непідконтрольної території.

Віталій Портников: Пане Тетерук, те, що ми зараз чуємо, – це політична фантастика чи підготування до того, з чим зустрілася Вірменія у жовтні 1999 року? Нагадаю, що в Єревані на сесії Національних зборів Вірменії, коли звітував уряд, до зали увійшли озброєні люди й відкрили вогонь. Тоді загинули, зокрема, прем’єр-міністр, спікер Національних зборів, віце-спікер, міністр з оперативних питань, депутати.

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Андрій Тетерук: На жаль, беззаперечні факти свідчать про те, що Росія буде робити все, що вона зможе, що ми дозволимо їй робити, аби усунути від української влади тих політиків, які обрали курс на політичну євроінтеграцію нашої держави, на руйнування зв’язків, які зазвичай вибудовувала Російська Федерація для контролю ситуації в Україні. Те, що вони не змогли зробити бліцкригом у 2014 році, за допомогою військової агресії, тепер намагаються зробити за допомогою таких терористичних актів. Загроза є дуже серйозною, реальною.

Ці речі жахають: людина, якій виборці довірили право захищати інтереси українського народу, співпрацює з російською владою, щоб знищити українську

Зі слів генпрокурора, як бачимо, у них на 174 сторінках готові подання на Надію Савченко. Це не проти неї, а по факту взагалі. Проти неї ще не могли збирати докази. Але вона була тією особою, яка також задокументована. І ці речі насправді жахають: людина, якій виборці довірили право бути нардепом і захищати інтереси українського народу, співпрацює з російською владою, щоб знищити українську владу. Ми вийдемо з цієї ситуації переможцями, як робимо це останні чотири роки.

Савченко намагалася переконати українців, що і Захарченко, і Плотницький абсолютно притомні люди, легалізовувала діяльність терористів. Штучно створена інформаційна кампанія переконала всіх, що без такого борця парламент не буде працювати

Савченко була дуже впізнаваною, і на міжнародній арені їй були відчинені майже всі двері. Вона використала свій піар, виключно щоб транслювати меседжі з Кремля, суперечити самій собі у заявах, а потім ще намагатися переконати українців, що і Захарченко, і Плотницький абсолютно притомні люди, в яких вона не бачить ані чортів, ані будь-кого іншого, тобто легалізовувала діяльність терористів. Штучно створена інформаційна кампанія переконала всіх нас, що без ось такого борця парламент не буде працювати.

Надію, на жаль, свідомо або несвідомо використовують для дуже брудної гри. Вона як недосвідчена молода людина спочатку повелася на це, а тепер їй просто неможливо вже рухатися ні праворуч, ні ліворуч через певні або зобов’язання, або кроки, які робила.

Усі полонені проходять допит щодо обставин, які передували потраплянню у полон. Враховуючи цю публічну особу, можливо, ніхто не наважився зробити це вчасно, будемо робити постфактум

До неї дуже багато питань, починаючи від обставин, як вона потрапила у полон, закінчуючи заявами і поведінкою сьогодні. Усі полонені, які повертаються, проходять медичний огляд, психологічний, допит щодо обставин, які передували потраплянню у полон, щоб розуміти, що, можливо, серед осіб, які вважаються безвісти зниклими, є хтось у полоні, можливо, буде встановлена людина, яка була причетна до катування українців. У даному випадку, враховуючи цю публічну особу, можливо, ніхто не наважився зробити це вчасно, а зараз це будемо робити постфактум.

– Пані Савченко, Ви погоджуєтеся з точкою зору Вашої сестри Надії, яка звинувачує у смертях в Україні не владу Росії, яка розпочала війну проти нашої країни, окупувала Крим і Донбас, взяла її у полон, катувала у в’язниці, а українську владу, яка намагалася зробити все можливе, щоб ця жінка була тут і могла закликати громадян України до повалення законної, легітимної влади?

Віра Савченко: Надія Савченко сказала, що якщо українці з цим погодяться, будуть жити, як у тоталітарному режимі Російської Федерації. Коли Путін тільки став до влади, казав: ось терористичні акти, росіяни, я вас рятую, там чеченці на вас нападають – я їх усіх знищу. Зараз влада йде шляхами Путіна або як завгодно, як Макіавеллі, по методичці настанов для політиків.

Савченко сказала, пробачимо владі працю на Кремль, будемо жити невдовзі, як у Путіна живуть його «подданные»

Савченко сказала: якщо українці будуть погоджуватися з чинною корупцією, з торгівлею влади нашої з Російською Федерацією, яка прикривається «Путін нападе – не розхитуйте човен», то ми будемо жити, як при Путіні! Надія Савченко сказала, що якщо ми пробачимо владі працю на Кремль, то будемо жити невдовзі, як у Путіна живуть його «подданные».

Робимо все можливе, щоб жоден з тих, хто прийде міняти Путіна, і носа, і думки не мав сунути в Україну

​Андрій Тетерук: У 2014 році, коли Порошенко не був президентом, Путін своїми військами вже окупував частину території. Усі добровольці, які тоді йшли на фронт, чітко розуміли, хто напав на нашу країну. Ми робимо все можливе, щоб Україна могла захистити себе територіально, в юридичному, правовому полі, відстоюючи позиції нашої держави, в міжнародному дипломатичному просторі, щоб допомогти завдати таке покарання Російській Федерації, щоб найближчі покоління, жоден з тих, хто прийде міняти Путіна в законний, не в законний спосіб, навіть і носа, і думки не мав сунути в Україну. Це цілеспрямована дія української влади.

Щоб усвідомлювати всю важкість ситуації, слід не бути просто транслятором кремлівських тез, які вкладають в голову або Медведчук, або офіцери ФСБ

Ваша сестричка (Надія Савченко – ред.), ваше оточення намагаються шукати ворога саме у стінах Верховної Ради. Щоб усвідомлювати всю важкість ситуації, слід розуміти певні процеси, а не бути просто транслятором тих кремлівських тез, які вкладають у голову або безпосередньо (Віктор) Медведчук, або спеціально навчені офіцери ФСБ. Про це все дізнаємося дуже скоро.

Віра Савченко: Пан Тетерук до 1999 року був офіцером російської армії, а зараз він перебуває у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки. Це товариство, як не прикро, присмокталося до тіла українського народу. Воно продалося, лягло під корупцію, це на їхній совісті.

Вони зайшли на нашій з вами крові (Віра Савченко звертається до глядачів – ред.), на Майдані ми з вами помирали, з 19 по 21 лютого ми там колотилися, а пан Тетерук на «Народному фронті» в’їхав у Раду.

А ми громадське суспільство, ми вказуємо: електронна декларація – ви її відкидаєте, антикорупційний суд – ви його не хочете. Ми вказуємо нашим слугам народу, яких ми обрали, на їхню корупцію, а вони нам кажуть: не розхитуйте човен, бо Путін нападе. Тому робіть висновки самі.