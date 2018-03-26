Суд розгляне апеляційну скаргу на рішення про арешт Савченко 29 березня

Апеляційний суд Києва 29 березня розгляне апеляційну скаргу на рішення про взяття під варту депутата Верховної Ради Надії Савченко.

Про це повідомляє прес-служба суду.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Суд вважає, що Савченко може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню.

У ході засіданні Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.

В офісі омбудсмена 24 березня повідомили, що правозахисники перевірили дотримання конституційних прав і свобод Надії Савченко, грубих порушень у камері, де вона утримується, не виявили. За даними представників омбудсмена, «Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня, скарг на здоров’я з її боку немає».

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.