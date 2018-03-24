Омбудсмен: умови утримання Савченко в камері перевірили – грубих порушень немає

Працівники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили дотримання конституційних прав і свобод народного депутата Надії Савченко і не виявили грубих порушень у камері, де вона утримується, йдеться в повідомленні на сайті омбудмена.

«Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня. На даний момент скарг на здоров’я з її боку немає. Її прохання про гарячу воду, душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю. Надія Савченко висловила працівникам секретаріату Уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері. Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що омбудсмен Людмила Денісова здійснює «особистий контроль» за дотриманням прав Савченко.

Раніше у прес-службі омбудсмена повідомили, що затримання народного депутата Надії Савченко відбувалося з порушенням законодавства.

23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Савченко до 20 травня без можливості застави. При цьому суддя визнав безпідставним її затримання 22 березня. У мотивувальній частині ухвали суддя зауважив, що Савченко не вчинила завершеного злочину, а лише, на думку слідства, мала намір вчинити.

У ході засіданні Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.

Захист Савченко заявив про намір оскаржити рішення.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри в присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.