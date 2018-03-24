Омбудсмен: Савченко затримали з порушенням закону

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що затримання народного депутата Надії Савченко відбувалося з порушенням законодавства. Заяву Денісової 23 березня цитує прес-служба омбудсмена.

«Під час затримання Надії Савченко були порушені вимоги чинного законодавства. Даний факт сьогодні (23 березня – ред.) підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання. Він звільнив в залі суду позбавлену свободи Надію Савченко. Водночас, слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого СБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату. З огляду на ситуацію, я особисто як Уповноважений з прав людини в подальшому здійснюватиму контроль за додержанням конституційних прав Надії Савченко», – заявила Денісова.

23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Савченко до 20 травня без можливості застави. При цьому суддя визнав безпідставним її затримання 22 березня. У мотивувальній частині ухвали суддя зауважив, що Савченко не вчинила завершеного злочину, а лише, на думку слідства, мала намір вчинити.

У ході засіданні Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.

Захист Савченко заявив про намір оскаржити рішення.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри в присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.