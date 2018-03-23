Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Березень 2018, Київ 00:38
Політика

«Кейс Савченко» або війна з символами

Надія Савченко

(Рубрика «Точка зору»)

Надія Савченко у березні 2018-го у Шевченківському суді Києва – у майці з тризубом на грудях – так само упевнено говорить на камери, як і у Басманному суді Москви, два роки тому. Так само «тролить» прокурорів і суддю, кидає виклик владі, звертається до аудиторії.

«Картинка» та сама, тільки «перевернута». Цього разу судять Савченко в Україні, і звинувачення їй висовують українські прокурори.

Людину, яку показували усі світові медіа, й до звільнення якої залучали чи не усі впливові міжнародні інституції, тепер знову звинувачують у важких злочинах, але вже у власній країні, яка так прагнула «витягнути її з полону».

Винувата чи ні Надія Савченко ще мають довести у суді, а от реакцію глядача, посадженого на інформаційну голку Russia today на цю «картинку», передбачити неважко. Вкласти її можна у давно поширювану агентами Кремля тезу: «З Україною краще не мати справи, бо вона є faіled state». Мовляв, ви ж бачите, яка країна – такі герої, і не варто іти проти послідовної і логічної у своїх діях Москви, бо виглядатиме смішно.

«Кейс Савченко» й справді показовий. Він, можливо, як ніякий інший демонструє, що Росія цілеспрямовано намагається розмити усі орієнтири не лише для України, а й для усього «західного» світу.

Головне завдання розв’язаної Росією проти Заходу гібридної війни – зруйнувати усі межі між правдою і кривдою, «повалити» усіх героїв і стерти усі символи, за якими визначають демократичні суспільства. Адже, коли людина втрачає орієнтири, вона не розуміє, де небезпека і не може ефективно захищати свої цінності – від культури до визнаної міжнародним правом суверенної території.

У 2014 році за витатуйований на руці тризуб підтримувані Росією бойовики відрубували руки добровольцям. І тепер, коли Надія Савченко з тризубом на майці, посміхаючись, говорить у суді про «політичну провокацію з розстрілами», за її словами чується: «ви так носились із своїм гербом – нате вам герб, ви так носились із своїми добровольцями – ось вам і добровольці, ви так носились із своєю Савченко – ось вам і ваша героїня».

От тільки героїня дійства переграє…І переграла вона саму себе ще задовго до того, як знову потрапила у об’єктиви усіх камер.

  • 16x9 Image

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG