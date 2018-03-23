«Кейс Савченко» або війна з символами

(Рубрика «Точка зору»)

Надія Савченко у березні 2018-го у Шевченківському суді Києва – у майці з тризубом на грудях – так само упевнено говорить на камери, як і у Басманному суді Москви, два роки тому. Так само «тролить» прокурорів і суддю, кидає виклик владі, звертається до аудиторії.

«Картинка» та сама, тільки «перевернута». Цього разу судять Савченко в Україні, і звинувачення їй висовують українські прокурори.

Людину, яку показували усі світові медіа, й до звільнення якої залучали чи не усі впливові міжнародні інституції, тепер знову звинувачують у важких злочинах, але вже у власній країні, яка так прагнула «витягнути її з полону».

Винувата чи ні Надія Савченко ще мають довести у суді, а от реакцію глядача, посадженого на інформаційну голку Russia today на цю «картинку», передбачити неважко. Вкласти її можна у давно поширювану агентами Кремля тезу: «З Україною краще не мати справи, бо вона є faіled state». Мовляв, ви ж бачите, яка країна – такі герої, і не варто іти проти послідовної і логічної у своїх діях Москви, бо виглядатиме смішно.

«Кейс Савченко» й справді показовий. Він, можливо, як ніякий інший демонструє, що Росія цілеспрямовано намагається розмити усі орієнтири не лише для України, а й для усього «західного» світу.

Головне завдання розв’язаної Росією проти Заходу гібридної війни – зруйнувати усі межі між правдою і кривдою, «повалити» усіх героїв і стерти усі символи, за якими визначають демократичні суспільства. Адже, коли людина втрачає орієнтири, вона не розуміє, де небезпека і не може ефективно захищати свої цінності – від культури до визнаної міжнародним правом суверенної території.

У 2014 році за витатуйований на руці тризуб підтримувані Росією бойовики відрубували руки добровольцям. І тепер, коли Надія Савченко з тризубом на майці, посміхаючись, говорить у суді про «політичну провокацію з розстрілами», за її словами чується: «ви так носились із своїм гербом – нате вам герб, ви так носились із своїми добровольцями – ось вам і добровольці, ви так носились із своєю Савченко – ось вам і ваша героїня».

От тільки героїня дійства переграє…І переграла вона саму себе ще задовго до того, як знову потрапила у об’єктиви усіх камер.