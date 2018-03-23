(Друкуємо мовою оригіналу)

Верховная Рада дала согласие на арест народного депутата, Героя Украины Надежды Савченко. Парламент поддержал все три представления Генпрокуратуры Украины: на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и арест по подозрению планирования теракта в здании парламента. По данным Генпрокуратуры, озвученным Юрием Луценко, Надежда Савченко вступила в заговор с бывшим переговорщиком Владимиром Рубаном, а также с главарём группировки «ДНР» Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Почему украинцам нужна Савченко? Как эта история может повлиять на Украину? И почему в Украине военные переворот невозможен? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

– Многие украинцы ждали Надежду Савченко из российского плена. Каков будет удар по имиджу Украины? Или не стоит преувеличивать, война есть война?

– Я тут немного субъективен. Власть сама создала почву для таких действий своими действиями. Но то, что она готовила это совместно с лидерами «ДНР» и «ЛНР», которые, на мой взгляд, являются террористами, нивелирует весь позитив, который кто-то может усмотреть в её действиях.

Но я верю в то, что она организовывала всё это дело, она сама уже этого не скрывает. Я вижу нагнетание ситуации со стороны Генпрокуратуры, когда они говорят, что Россия завязана в это напрямую.

– Имеете в виду перевозку оружия?

– Нет, я имею в виду, что на благополучный финал нельзя было рассчитывать ни в одном случае. Если она говорит, что это сюрреализм и она хотела этим показать глупость нашей власти, то на что она тогда рассчитывала, кроме ареста?

– Почему ранее, до предъявления обвинения, было не выйти к прессе и сказать, что была против неё провокация? Она этого не сделала.

– Да. Это явно надуманное объяснение. Был ролик, когда ей говорили, что, если она бросит гранату, её убьют, и она отвечает, что убьют. Тогда для чего всё это, если её не будет? Она не только себя не жалеет, но и других возможных жертв. Видно, что человек ради идеи был готов пожертвовать собственной жизнью.

Но в данном случае намеренья, может, были и благие, она считала, что таким образом устранит от власти политическую верхушку, которая не менялась 20 лет, а с другой стороны, это могло привести к катастрофическим последствиям для всей страны.

– Вы говорите, что желание поменять эту власть – нормально. А методы?

– Я не могу сказать, правильно или неправильно. Я уверен, что где-то половина нашего населения наверняка поддерживает её в стремлении сменить власть даже такими методами.

– В последнее время в России и не только проводят параллели с событиями столетней давности, когда было разделение общества. Если половина населения готова прибегнуть к таким методам при возможности, то что будет в Украине без Путина?

Власть сама создала почву для того, чтобы Савченко так действовала. Это не Москва инспирировала

– Власть сама создала почву для того, чтобы Савченко так действовала. Это не Москва инспирировала. Нужно было меньше воровать. Мы видим, что всё наше руководство использует свои должности, чтобы укреплять свои бизнесы. Это уже очевидно. Власть себя дискредитировала.

А Савченко была готова пожертвовать жизнью ради перемен в Украине. Но проблема в том, какой должен был быть результат – союз с «ДНР» и «ЛНР». Это бы ещё больше дестабилизировало Украину. Это была бы гражданская война.

Скоро будут выборы в Украине в 2019 году, и это тоже интересно приурочилось уже к президентской кампании. Тогда действительно люди будут стоять между выбором. Я вижу тут политическую подоплёку.

– Многие сочувствовали Савченко, некоторые наверняка какое-то время видели её президентом Украины. И вот такой крен, это не вызовет волну разочарования в Украине?

Не было бы оккупации Донбасса, если бы не сдали Крым

– Я думаю, что нет, потому что после Майдана у нас уже было глобальное разочарования от тех людей, которые пришли к власти. Савченко – это интрига, но не трагедия для народа, на мой взгляд.

– Аргументация, которую Савченко все время озвучивает: Майдан и «антимайдан» стояли за одни ценности, виновник не только Путин, а и нынешнее украинское руководство несёт не меньше ответственности за войну, по ту сторону фронта многие тоже не хотят войны. Так всё меньше и меньше в её риторике вспоминается Путин, российские кураторы, без которых тот же Захарченко не ступит шага. Это же повторение российской пропаганды.

– Не знаю, осознанно или нет, но 80% того, что она говорит – правда, а 20% лжи или же заблуждения, которые действительно меняют смыслы той правды, которую она озвучивает.

На Майдане действительно пролилась кровь, правда, что туда вкладывались деньги, есть вина нашей власти в войне.

– В чём?

– Это показал суд над Януковичем, когда выступали свидетели с нашей стороны. Они говорили, что если бы в Крым были вовремя введены войска или мобилизованы, а не делили три дня портфели и потом отдавали приказы, то, может, и не было этой ситуации.

– Вы думаете, Путин это пропустил бы?

– Я думаю, да, если бы началось реальное военное сопротивление. Но точно не было бы оккупации Донбасса, если бы не сдали Крым.

Я не уменьшаю «заслуг» Путина. Если бы он ничего не начал, не пришлось бы нашей власти реагировать. Но нельзя говорить, что вины нашей власти совсем нет.

– Вы считаете, то, что сделали украинские спецслужбы, было провокацией против Савченко – вывести на чистую воду?

– Да. И это не уменьшает её вины, и это объясняет, почему её взяли, не стали раскручивать всю сеть связей.

В нашей стране в целом военный переворот мало реален. Нужен военный лидер, популярный у населения. У нас таких нет

В нашей стране в целом военный переворот мало реален, власти это понимают. Для военного переворота нужен военный лидер, популярный у населения. У нас таких нет. Власть делает все, чтобы популярные военные, герои, были только мёртвыми. Когда они умирают, они становятся известными.

– Как соблюсти баланс: адекватная критика власти и, с другой стороны, не бросать гранаты перед Верховной Рады?

– Бросали бы люди гранаты, если бы у них был другой выбор? Я считаю, что в данном случае власть потеряла почву под ногами. Её нужно критиковать и возвращать на землю, не обязательно бросать гранаты. Но если она препятствует людям, которые её критикуют, то нужно с ней бороться.

– В рамках закона?

– Я не знаю, насколько Майдан вписывался в рамки закона. В рамки Конституции вписывался, поскольку народ является носителем власти. В рамки Уголовного кодекса, может, и не вписывался.

Но власть всегда сама создаёт почву для действий людей. Если она будет прислушиваться к людям, то не будет таких эксцессов и общественного запроса на «савченок».

– Как эта история аукнется для Украины в дальнейшем?

Большая проблема, когда в воюющей стране население делится на несколько лагерей

– Это разделяет наше население ещё раз. Это большая проблема, когда в воюющей стране население делится на несколько лагерей. Это играет на ворота нашего врага.

Я думаю, что нас ждёт ещё очень весёлое продолжение. Если Савченко шла на это и допускала вероятность, что её посадят, то наверняка она готовилась к этому суду и она уверена, что её выпустят раньше, чем тот срок, на который её посадят. Я бы не обольщался со стороны власти. Там уже приплели и Россию. Если у Савченко были российские винтовки, не значит, что Россия это организовывала напрямую.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)