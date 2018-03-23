Захист має намір оскаржити арешт Савченко

Захист має намір оскаржити рішення суду про взяття під варту депутата Верховної Ради Надії Савченко.

«Обов’язково підготуємо апеляційні скарги», – сказав її адвокат Віктор Чевгуз.

За його словами, Савченко буде утримуватися в СІЗО СБУ.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Суд вважає, що Савченко може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню.

У ході засіданні Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.

Захист Савченко просив суд звільнити їхню підзахисну, заявляючи, що вона не винувата і не має наміру втікати.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри в присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.