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24 Березень 2018, Київ 12:47
Новини | Політика

У Кремлі називають «нісенітницею» версію про вербування Савченко Росією

Надія Савченко в Шевченківському райсуді Києва, 23 березня 2018 року

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав «повною нісенітницею» заяви про те, що арештована в Києві депутат Верховної Ради України Надія Савченко нібито була завербована російськими спецслужбами в тюрмі на території Росії. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Мир 24», повідомляють російські державні ЗМІ.

«Це, напевно, версія британців, вони люблять озвучувати такі версії. Природно, це повна нісенітниця. Савченко – це глибоко внутрішня справа Україна», – сказав Пєсков.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті. 23 березня Шевченківський районний суд Києва заарештував Савченко без можливості внесення застави до 20 травня. Під час засідання вона оголосила голодування.

«До зустрічі на волі!» – Надію Савченко відправили до СІЗО (відео)
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«До зустрічі на волі!» – Надію Савченко відправили до СІЗО (відео)

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Савченко інкримінують злочини, передбачені кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, «створення терористичної групи чи терористичної організації».

За даними Генпрокуратури, Савченко є спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, підконтрольної російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше повідомила, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Вона також заперечила свої зв'язки з Росією.

Рубана підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, в тому числі збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

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