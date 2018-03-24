У Кремлі називають «нісенітницею» версію про вербування Савченко Росією

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав «повною нісенітницею» заяви про те, що арештована в Києві депутат Верховної Ради України Надія Савченко нібито була завербована російськими спецслужбами в тюрмі на території Росії. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Мир 24», повідомляють російські державні ЗМІ.

«Це, напевно, версія британців, вони люблять озвучувати такі версії. Природно, це повна нісенітниця. Савченко – це глибоко внутрішня справа Україна», – сказав Пєсков.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті. 23 березня Шевченківський районний суд Києва заарештував Савченко без можливості внесення застави до 20 травня. Під час засідання вона оголосила голодування.

Савченко інкримінують злочини, передбачені кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, «створення терористичної групи чи терористичної організації».

За даними Генпрокуратури, Савченко є спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, підконтрольної російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше повідомила, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Вона також заперечила свої зв'язки з Росією.

Рубана підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, в тому числі збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.