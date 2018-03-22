Справа Савченко: реакція соцмереж

Верховна Рада дала згоду на арешт Надії Савченко, яка, за даними ГПУ, вступила в змову з колишнім переговірником Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в українському парламенті. Сама Савченко заявляє, що планувала лише «провокацію».

Після рішення парламенту про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко їй оголосили підозру, вручили копію клопотання про обрання запобіжного заходу і допитали. За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, клопотання про запобіжний захід Савченко у вигляді двомісячного тримання під вартою буде розглядати Шевченківський районний суд Києва, однак коли відбудеться засідання, наразі точно не відомо; ймовірно, це буде вже 23 березня.

Тим часом у соцмережах нинішні події, що розгорнулися навколо колишньої в’язня Кремля, стали предметом бурхливого обговорення.

Президент Петро Порошенко подякував СБУ, ГПУ та ЗСУ за роботу в справі Савченко.

«Мета російської спецоперації – посіяти хаос і знищити українську державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо тільки об’єднавшись», – заявив він.

Роботу Служби безпеки та Збройних сил відзначив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він також назвав «адекватним» рішення Верховної Ради задовольнити усі три подання генпрокурора щодо Савченко.

А от сам очільник ГПУ Юрій Луценко виклав на своїй сторінці у «Фейсбуку» відеоролик, у якому мовиться: «Хто вбиває свою владу – відкриває шлях ворогу, який убиватиме всіх».

Кожне з подань, які на засіданні щодо Надії Савченко 22 березня представляв генпрокурор Юрій Луценко, набрало більше від мінімально необхідних 226 голосів. Факт голосування одразу ж привернув увагу соцмереж, зокрема блогера Романа Шрайка:

​Особливу увагу сфокусувало на собі голосування фракції «Батьківщина», першим номером у списку якої під час виборів до Верховної Ради і була Надія Савченко. Про це пише політолог Олександр Палій:

Не менш бурхливе обговорення викликало і спілкування Савченко з депутатами від «Опозиційного блоку» після голосування парламенту:

Із Верховної Ради до СБУ Савченко йшла пішки в супроводі слідчих та журналістів:

Ось який вигляд це мало:

Журналіст Мілан Лєліч був серед присутніх у цій колоні:

Утім, такий розвиток подій декого обурив.

«Я чогось, мабуть, не розумію: людина, підозрювана у підготовці терактів, спокійно йде центром міста?» – дивується журналістка Богдана Костюк.

Справа Савченко як урок

Чи дійде в справі Савченко до арешту? Політтехнолог та керівник Центру політичної освіти Олександр Солонтай сумнівається. За його оцінками, тимчасове затримання – максимум, який може бути в ситуації, що склалася. Хоча допитів він таки не виключає.

«Мені здається, що влада не посадить нардепа, бо тоді вона просто розкрутить, поверне Надії частину рейтингу. Свідомо або несвідомо. Тому і думаю, що буде «вічна справа», – пише він.

Ситуацію, що склалася навколо Савченко, координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова вважає яскравою ілюстрацією того, коли «за наведення порядку беруться військові», тому «наступного разу, коли вам захочеться ляпнути щось про військових і порядок, просто мовчки прикусіть язика».

Водночас вона вбачає в цьому і певний позитив. На її думку, «знання про те, що багато хто бажає політикам смерті», трохи «спустить їх на землю».

А от колишній міністр молоді та спорту і один із лідерів «Автомайдану» Дмитро Булатов переймається, що нинішні події дискредитують звання героя російсько-української війни:

Які головні уроки мають винести українці з ситуації, що склалася навколо Савченко та Рубана? Про це пише народний депутат Ганна Гопко.

Зокрема, вона наголошує: «Щоб звести можливості російських агентів на кшталт Савченко до мінімуму, маємо будувати сильну армію, потужний середній клас, розвинуту економіку. Саме ці фактори сприяють формуванню мислячого суспільства, яке не наступає на граблі й робить правильні висновки з уроків історії. Не створіть собі кумира».

А ось що пише економічний експерт Сергій Фурса:

Однак є й ті, хто вважає: те, що відбувається, Савченко лише на користь.

​Операція «ліквідація»?

Ситуація, що склалася навколо Надії Савченко, нагадує події, що розвивалися навколо Міхеїла Саакашвілі, вважає народний депутат Віктор Балога.

«Савченко – це та сама історія, як і з Саакашвілі. Коли вони потрібні, Порошенко їх обіймає, фотографується, пишається ними, а потім робить з них зрадників»,– пише він.

Частина користувачів припускає, що таким чином Надію Савченко «ліквідують» перед майбутніми президентськими виборами, і наступною може бути Юлія Тимошенко, яка, згідно з результатами деяких опитувань, наразі є лідером у передвиборчому списку можливих кандидатів:

Тим часом дехто радить звернути увагу на Олексія Савченка, якого низка активістів звинувачує у доведення до самогубства бойового льотчика Владислава Волошина:

Що кажуть у Росії?

У Росії затримання Савченко теж зустріли з неабияким інтересом. Зокрема, її колишній адвокат Марк Фейгін написав: «Мені гірко спостерігати за фіналом цієї історії. Я закликаю українські слідчі й судові органи врахувати під час обрання запобіжного заходу все, що відбувалося з Савченко від 2014 року… Я неодноразово її критикував за поведінку після звільнення і заочно говорив їй, що її дії підривають зусилля зі звільнення українських політичних в’язнів. Вона не послухала мене, і ось результат. Сподіваюсь на гуманність і поблажливість щодо Савченко з боку української держави».

Микола Полозов, ще один адвокат, який захищав Надію Савченко у російському суді, закликав Україну забезпечити право його колишньої підзахисної на справедливий суд.



Також він наголошує на тому, що ця ситуація не повинна дискредитувати ідею визволення з-за ґрат у Росії українських політв’язнів без поділу на «правильних» і «неправильних», «лояльних» і «нелояльних».

Тим часом у російському сегменті інтернету запустили хештег #freesavchenko, під яким можна зустріти як іронічні, так і цілком серйозні пости:

А наостанок - трохи жартів:

Запобіжний захід Надії Савченко, ймовірно, оберуть 23 березня.