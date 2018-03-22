ГПУ: Луценко оголосив підозру Савченко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав й оголосив підозру позафракційному народному депутату Надії Савченко у присутності її адвоката, повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті.

Після цього у кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації».

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Він попросив Савченко прибути до управління СБУ для «складання протоколу затримання, а також застосування заходів, передбачених законодавством України». Вона погодилася і запропонувала пройтися до будівлі Служби безпеки України пішки. Туди вона йшла без наручників у супроводі слідчих і великої кількості журналістів.

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.