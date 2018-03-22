Комітет Ради підтримав подання ГПУ про притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко

Регламентний комітет Верховної Ради України під час засідання підтримав одноголосно три подання Генпрокуратури України, погодившись на притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутата Надії Савченко. Комітет визнав подання законними і «достатньо обґрунтованими».

Генеральний прокурор Юрій Луценко під час представлення подань заявив, що до передачі зброї депутату Савченко на окупованій території були причетні російські військові.

«Йшлося про ввезення терористичної зброї «ДНР» для знищення конституційного ладу України, створення хаосу і захоплення влади», – сказав Луценко.

Сама Надія Савченко підтвердила перебування на окупованій території, заявивши, що «були проведені спеціальні операції», а щодо заяв про «підрив» будівлі Верховної Ради зазначила: «Я хотіла налякати вас».

Після згоди комітету подання ГПУ має розглянути весь склад Верховної Ради України. У порядку денному «питання Савченко» стоїть сьогодні четвертим для розгляду.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня направив до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Надія Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».