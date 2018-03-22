У Раді розглядають подання щодо згоди на затримання і арешт Надії Савченко (трансляція)

Регламентний комітет Верховної Ради вранці четверга розпочав засідання із розгляду подання щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Надії Савченко. Комітет попередньо вирішив зібратися перед початком засідання парламенту, у порядку денному якого на сьогодні «питання Савченко» стоїть для розгляду четвертим.

Участь у засіданні комітету бере генпрокурор Юрій Луценко та депутат Надія Савченко.

У разі згоди комітету ці подання має розглянути весь склад Верховної Ради.

Генпрокуратура звернулася до парламенту з такими поданнями 15 березня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня направив до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Надія Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».