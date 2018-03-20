Савченко заявляє, що її хотіли «ліквідувати», а вона планувала «провокацію», а не теракт

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявляє, що має інформацію про намір її «ліквідувати». Про це Савченко заявила 20 березня на брифінгу у Верховній Раді України.

Вона заявила, що тричі отримувала попередження про наявність «наказу з Банкової» на її «фізичну ліквідацію від Адміністрації президента».

За словами Савченко, після цього вона вирішила наблизити до себе людей, чиїм завданням була її «ліквідація».

«Після того, як на мене вийшли люди з окупованих територій із бажанням допомогти Україні організувати повстання на окупованій території, у той самий період до мене прийшов об’єкт А, якому було поставлено завдання моєї ліквідації», – сказала вона. Імені цієї людини Савченко не назвала.

Як заявила депутат, вона намагалася «закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію».

«Я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що я пропонувала всі можливі і неможливі операції… як можна ліквідувати верхівку влади…», – заявила Савченко.

Депутат також заявила, що не планувала жодних незаконних дій зі зброєю і боєприпасами у Верховній Раді України, а також вкотре заперечила будь-який свій зв’язок із Росією.

Вона додала, що її «провокація вдалася і це ще не кінець».

В Адміністрації президента України заяву Савченко наразі не коментували. Радіо Свобода намагається отримати коментар.

15 березня в парламенті генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко підозрюють у плануванні теракту в парламенті України.

Того ж дня до Ради внесли подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Депутат відмовилася коментувати звинувачення в плануванні теракту, але запропонувала силовикам допитати її публічно на поліграфі.

Надію Савченко 15 березня в СБУ допитали у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.