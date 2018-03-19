Регламентний комітет Ради 21 березня розгляне подання ГПУ щодо Савченко

Комітет з питань регламенту Верховної Ради України на своєму засіданні 21 березня розгляне подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті комітету 19 березня.

Згідно з інформацією на сайті комітету, засідання почнеться о 15:00.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

Він висловив сподівання, що подання на Савченко парламент розгляне 22 березня.

Верховна Рада Україна після цього виключила Савченко із комітету з питань національної безпеки і оборони.

Надія Савченко того дня була на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області. Савченко відмовилася прямо коментувати звинувачення на свою адресу і запропонувала силовикам допитати її на «детекторі брехні». Водночас вона відкинула заяви, що є «агентом Кремля».