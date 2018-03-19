Савченко просить притягти Луценка до відповідальності через порушення презумпції невинуватості

Позафракційний народний депутат Надія Савченко просить притягти генерального прокурора України Юрія Луценка до дисциплінарної відповідальності через порушення принципу презумпції невинуватості. Савченко повідомила у Facebook, що подала відповідну скаргу по кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

«Будь-який прокурор (навіть без спеціальної юридичної освіти) при виконанні покладених на нього службових обов’язків зобов’язаний дотримуватися принципу презумпції невинуватості. Якщо прокурор дозволяє собі своїми заявами визначати винуватість особи, замість суду, він заміняє собою законний вирок суду і ставить себе над судовою гілкою влади», – заявила Савченко.

Вона додала, що подала ще одну скаргу – через порушення Луценком присяги. Її народний депутат написала на ім’я президента України Петра Порошенка. Савченко просить главу держави надати згоду на звільнення генерального прокурора.

«Луценко порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене та присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно додержуватися Конституції та законів України, захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави», – вважає Савченко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України. Савченко відмовилася прямо коментувати звинувачення на свою адресу і запропонувала силовикам допитати її на «детекторі брехні». Водночас вона відкинула заяви, що є «агентом Кремля».

Того ж дня деякі депутати заявляли, що Савченко двічі намагалася потрапитидо зали парламенту зі зброєю.

Надія Савченко 15 березня була на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.