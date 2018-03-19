Луценко: подання ГПУ щодо Савченко Рада розгляне в четвер

Верховна Рада України розгляне подання Генеральної прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко у четвер, 22 березня. Про це заявила представник президента в парламенті, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко.

«У середу буде розглядатися питання на комітеті. Генпрокурор буде в четвер. Фракція «БПП» буде голосувати за всі три позиції – зняття недоторканності, арешт і затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокують усе суспільство», – сказала Луценко, яку цитує прес-служба «Блоку Порошенка».

За її словами, фракція БПП підтримає законопроект, яким передбачається надання дозволу на огляд речей народних депутатів України при вході до парламенту.

15 березня в парламенті генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко підозроюють у плануванні теракту в парламенті України.

«У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову й посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко.

Того ж дня до Ради внесли подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Депутат відмовилася коментувати звинувачення в плануванні теракту, але запропонувала силовикам допитати її публічно на поліграфі.

Надію Савченко 15 березня в СБУ допитали у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.