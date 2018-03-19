В УДО закликають Раду дозволити огляд речей депутатів

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей закликає Верховну Раду України ухвалити зміни до законодавства, що дають змогу співробітникам УДО перевіряти народних депутатів на предмет наявності зброї й інших небезпечних предметів.

«Я знаю думку багатьох народних депутатів, які висловлюються саме за такі зміни в законодавстві, оскільки кожен має почуватися на робочому місці безпечно», – сказав Гелетей 19 березня у Києві.

За його словами, нині представники УДО не мають права оглядати народних депутатів. Керівник УДО нагадав, що з 2005 року існує постанова, яка забороняє проносити до будівлі Верховної Ради зброю й інші небезпечні предмети і зобов’язує здавати їх охороні, проте механізму для виконання цієї постанови немає.

19 березня охорона парламенту з кінологами оглядали приміщення Верховної Ради. За словами Гелетея, такі заходи з безпеки пов’язані «з тим, що відбувається, з тими заявами керівників спецслужб, з тими затриманнями і взагалі з тією інформацією, яка надходить безпосередньо в Управління державної охорони».

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм пропонує заборонити допуск у парламент, Кабінет Міністрів, Адміністрацію президента та інші органи державної влади особам зі зброєю та вибуховими речовинами.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України. Савченко відмовилася прямо коментувати звинувачення на свою адресу і запропонувала силовикам допитати її на «детекторі брехні». Водночас вона відкинула заяви, що є «агентом Кремля».

Того ж дня деякі депутати заявляли, що Савченко двічі намагалася потрапити до зали парламенту зі зброєю.

Надія Савченко 15 березня була на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.