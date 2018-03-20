Депутат оприлюднив подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності Савченко

Народний депутат Антон Геращенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook текст, як виглядає, подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють в плануванні теракту в парламенті України.

«За підсумком вивчення документів вирішив голосувати за зняття з неї депутатської недоторканності і не буду голосувати за її затримання і арешт», – написав він.



Водночас підтвердження достовірності оприлюднених документів немає. Ні Савченко, ні прокуратура не підтверджували справжність оприлюднених текстів.

15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

Тоді, 15 березня, Савченко відмовилася прямо коментувати звинувачення на свою адресу і запропонувала силовикам допитати її на «детекторі брехні». Водночас вона відкинула заяви, що є «агентом Кремля».

20 березня Надія Савченко заявила, що не планувала жодних незаконних дій зі зброєю і боєприпасами у Верховній Раді України, а також вкотре заперечила будь-який свій зв’язок із Росією. Крім того, Савченко стверджує, що має інформацію про намір її «ліквідувати»

Очікується, що подання щодо Савченко у Верховній Раді розглядатимуть в четвер, 20 березня.

Надія Савченко 15 березня була на допиті в СБУ в справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.