Савченко просить суд скасувати виключення її з парламентського комітету

Народний депутат України Надія Савченко намагається через суд оскаржити рішення Верховної Ради про виключення її зі складу парламентського комітету з національної безпеки й оборони.

Як написала Савченко у Facebook, 21 березня вона подала відповідний адміністративний позов до Верховного суду України.

«Відзначу, що постанова, за яку депутати проголосували на засіданні сесії Верховної Ради 15 березня, є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки підстави, визначені чинним законодавством, для ухвалення такого рішення відсутні. Неможливо виключити члена комiтету з комiтету. В законодавствi України є тiльки механiзми вiдкликання голови комiтету, заступника голови та секретаря комiтету», – написала Савченко.

15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки та оборони.

Це сталося того ж дня, коли генеральний прокурор Юрій Луценко в парламенті заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України.

Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».