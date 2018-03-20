Рада заборонила допуск у парламент особам зі зброєю і вибухівкою

Верховна Рада заборонила допуск у парламент особам зі зброєю та вибуховими речовинами.

За схвалення за основу і в цілому законопроекту № 8155 проголосували 263 депутати за мінімально необхідних 226.

Законопроектом пропонується «не допускати до будинків, де працюють Верховна Рада, президент України, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи отруйними речовинами».

Напередодні керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей закликав Верховну Раду ухвалити зміни до законодавства, що дають змогу співробітникам УДО перевіряти народних депутатів на предмет наявності зброї й інших небезпечних предметів. За його словами, нині представники УДО не мають права оглядати народних депутатів.

Необхідність посилити охорону парламенту почали обговорювати після того, як 15 березня деякі депутати заявляли, що Надія Савченко двічі намагалася потрапити до зали парламенту зі зброєю.

Перед цим 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України. Савченко відмовилася прямо коментувати звинувачення на свою адресу і запропонувала силовикам допитати її на «детекторі брехні». Водночас вона відкинула заяви, що є «агентом Кремля».

Надія Савченко 15 березня була на допиті в СБУ у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.