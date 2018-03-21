Савченко готова розповісти про гранати і пістолет тільки на детекторі брехні

Дмитро Кириллов

22 березня регламентний комітет Верховної Ради України розгляне питання про зняття недоторканності з Героя України, народного депутата Надії Савченко. У разі позитивного рішення комітету вже в четвер український парламент може дати згоду на відкриття кримінальної справи, притягнення її до суду і арешт.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 15 березня вніс до парламенту відразу три подання щодо Надії Савченко, до яких було долучено 174 сторінки матеріалів прокуратури. За словами Луценка, Савченко «особисто готувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки» щодо того, як провести теракт у Верховній Раді. Луценко стверджує, що передбачалося закидати гранатами дві ложі, а також «зруйнувати купол Ради мінометами, автоматами, добиваючи тих, хто вижив».

Наразі Верховна Рада вже проголосувала за виключення Надії Савченко зі складу комітету з національної безпеки і оборони. За регламентом на розгляд питання про зняття недоторканності у відповідного комітету Верховної Ради було 20 днів, тож спікер Ради Андрій Парубій не зобов'язаний був відразу ж виносити це питання на голосування. Відтак максимальна швидкість, з якою це було зроблено, говорить про рішучі наміри керівництва парламенту.

15 березня українські ЗМІ поширили інформацію, що Надія Савченко перед допитом в Службі безпеки України зайшла в парламент з пістолетом і трьома гранатами в сумочці. Зброї ніхто не бачив, але паніка у Верховній Раді здійнялася неабияка. Писали, що Савченко вивели із зали кілька депутатів. Вона сама на брифінгу в Верховній Раді 20 березня не підтвердила і не спростувала, що зброя в її сумці була.

«Коли з'явилися чутки, що у мене є гранати і пістолет, то всі мої колеги злякалися і почали тікати з парламенту... Всі українці мріють підірвати Банкову, парламент і Кабінет міністрів. Я мрію змінити ситуацію в країні не вибухами», – заявила Савченко.

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На тому ж брифінгу Савченко наполягала, що ніякого теракту не планувала, хоча і «навмисне обговорювала раніше з представникам українських спецслужб абсурдні плани перевороту і терактів проти вищих посадових осіб держави». Верховна Рада тим часом ухвалила поправки, які забороняють проносити зброю до будівель органів влади всім, крім співробітників Управління державної охорони.

Нинішній скандал розпочався 8 березня, коли під час перетину лінії зіткнення на Донбасі був затриманий керівник громадської організації «Офіцерський корпус» парламентер Володимир Рубан. Його СБУ і українські ЗМІ пов'язують з близьким до російського президента Володимира Путіна Віктором Медведчуком, лідером організації «Український вибір», представником України у Тристоронній переговорній групі у Мінську. У машині з меблями переселенців, за кермом якої сидів Рубан, знайшли зброю – автомати, гранатомети, міномети і боєприпаси до них.

Голова СБУ Василь Грицак заявив тоді про запобігання терористичному акту в Києві і про розкриття підготовки замахів практично на все керівництво України – президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Звинувачення Надії Савченко вийшли за рамки справи Рубана. У понеділок представник президента у Верховній Раді, дружина генерального прокурора України народний депутат Ірина Луценко пообіцяла консолідоване голосування фракції «Блоку Петра Порошенка» щодо всіх подань генпрокуратури, аж до дозволу на арешт Савченко, і анонсувала відео з обвинуваченою, яке «шокує все суспільство».

Що думає про це сама Надія Савченко? Ось що розповіла вона в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода:

– Я знаю, що бувають різні спеціальні операції і для чого потрібно витягати з того боку зброю супротивника. Успішних спеціальних операцій було б більше, якби українські спецслужби не воювали між собою.

– Ви стверджуєте, що це була спецоперація Рубана з перевезення стрілецької зброї, гранатометів, боєприпасів і одного міномета?

– Я не можу знати точно про такі операції, а якщо і знала б, то не розголошувала б військову і державну таємницю. Я просто говорю вам в теорії, для чого потрібна зброя противника. Така зброя, по-перше, потрібна для проведення диверсій на тому боці. По-друге, для того, щоб відстежувати і фіксувати поставки російської зброї та боєприпасів. У нас четвертий рік йде війна, і все ніяк нічого у них (бойовиків – ред.) там на неіснуючих «захоплених (у збройних сил України – ред.) складах» не закінчиться.

Самотній міномет, який віз Рубан, – це якраз така зброя, виробництво якої намагаються налагодити на непідконтрольній території, в місті Стаханов Луганської області

Потрібно також відстежувати, які нові види озброєння з'являються на неконтрольованих територіях, де і які заводи там почали виробляти боєприпаси або окремі види зброї. Той же самотній міномет, який віз Рубан, – це якраз така зброя, виробництво якої намагаються налагодити на непідконтрольній території, в місті Стаханов Луганської області.

Коли вивозяться дрібні партії зброї і боєприпасів з того боку, з них можна «зняти» багато інформації про ситуацію на тих територіях

По-третє, потрібно відстежувати, чи не з'являються там боєприпаси і озброєння з нашого боку, чи немає продажу і зради. Зрештою, склади у нас рвуться і горять регулярно. Коли вивозяться дрібні партії зброї і боєприпасів з того боку, з них можна «зняти» багато інформації про ситуацію на тих територіях.

– Що вам закидають на допитах в СБУ?

Готова дати будь-які свідчення на детекторі брехні і при максимально широкій прямій трансляції, щоб розповісти правду

– Я була один раз на допиті в СБУ, і в мене є повістка – виклик на другий допит. Поки мені нічого не закидають. Я вже говорила, що готова дати будь-які свідчення на детекторі брехні і при максимально широкій прямій трансляції, щоб розповісти правду.

Генеральний прокурор зареєстрував щодо мене три подання у Верховній Раді. Я повинна з ними ознайомитися і протягом п'яти днів випрацювати свою правову позицію. На сьогодні я з цим поданням ще не знайома і навіть не прочитала матеріали повністю. Але в середу, 21 березня, має засідати регламентний комітет Верховної ради, і в четвер Рада повинна проголосувати.

– Є шанси, що український парламент проголосує за ваш арешт? У вас багато друзів у Верховній Раді?

В української влади зараз є бажання прибрати мене з політики. Можливо, обійдеться і без арешту

– У парламенті ні у кого немає друзів. Політики не дружать один з одним, вони використовують один одного: сьогодні вони вигідні одне одному, але завтра можуть одне одного продати. Тому я не можу вам нічого конкретного сказати про тактику голосування Верховної Ради в четвер. Але, звичайно ж, в української влади зараз є бажання прибрати мене з політики, і я не можу передбачити результат, який буде отриманий в четвер. Необов'язково, що проголосують за всіма трьома позиціями позитивно. Можливо, обійдеться і без арешту.

– А у вас є план на випадок арешту?

Мене не лякає ні війна, ні полон, ні камера

– Який може бути план на випадок арешту?! Я вже була в тюрмі, і мене не лякає ні війна, ні полон, ні камера. Чим мене може ще злякати наша влада?

– Ну а ви можете її налякати? Що це за історія з пістолетом і трьома гранатами у вашій сумці в залі засідань Верховної Ради?

Гранат і пістолета ніхто не бачив. Чи були вони там, я скажу тільки під детектором брехні і в прямому ефірі

– Тут потрібно чітко проговорити прості факти. Я – народний депутат України, і мене і мої речі не може оглядати будь-хто у Верховній Раді: є закон. Я зайшла, і у одного з гостей Верховної Ради виникло припущення, що я озброєна. А я не почала це спростовувати і обговорювати! Відповідно, цих гранат і пістолета ніхто не бачив, просто людина дуже оперативно поширила панічну інформацію. Чи були вони там, я скажу тільки під детектором брехні і в прямому ефірі, ми це проговорювали вже.

Тож 15-го була фантазія окремих людей і їхні припущення. Але як же було приємно потім побачити реакцію залу Верховної Ради! Я ніколи не бачила таких переляканих очей в цьому місці! Я не бачила їх, коли міліція билася з народом, коли лилася кров, я не бачила таких очей, коли йшли повідомлення про обстріл міст на Донбасі, проблеми на фронті...

Вони вперше відчули загрозу для себе особисто. Так приємно було з'ясувати, що влада знає, що смертні! Як же вони були налякані, як тікали із зали

Депутати завжди спокійні, цинічні і фривольні. За будь-яких новин вони говорять переважно про своє, і раптом вони вперше відчули загрозу для себе особисто. Так приємно було з'ясувати, що влада знає, що смертні! Як же вони були налякані, як тікали із зали...

І з зали, до речі, ніхто мене не виводив, там просто залишилися на своїх місцях старі знайомі, колишні сотники Майдану, які чомусь не злякатися, а підійшли і запитали: «Надя, ти що, серйозно?» Ми пожартували і пішли покурити. Ось і все.

– Тобто це була ситуація, доведена до абсурду?

– Так! І вся ця історія з судом, арештом теж буде доведена до абсурду. Влада хоче бути смішною, влада буде смішною. Країні це корисно!

– Ви не вважаєте, що всі ці скандали вплинуть на репутацію політика Надії Савченко?

Моя репутація вся побудована на скандалах!

– Моя репутація вся побудована на скандалах! Запитайте в будь-якій пошуковій системі моє прізвище, і отримаєте дивовижний результат. Я два роки провела в тюрмі, два роки на волі і весь час залишаюся в топі новинних запитів практично в усьому світі.

Те, що говорю я, кажуть наші люди на кожній кухні і на кожній вулиці – і про Верховну раду, і про президента, і про генерального прокурора. Тут просто є одне «але». В українців історично бурхлива кров, ми волелюбні і постійно виходимо на Майдан, протестуємо, воюємо, вимагаємо справедливості. Це факт. І якщо такий народ зможуть загнати «під плінтус», ось це буде трагедія. Якщо наші люди припинять говорити на кухнях і писати в інтернеті: «От би вас підірвати і добити з автомата», то влада переможе народ, і ми станемо схожі на Росію. Ось цього допустити не можна.

– Тобто організації, яка завозила зброю і планувала збройний заколот, немає?

– Так, як ви говорите «збройної організації» немає, завезення зброї – це спецоперації і протистояння різних спецслужб. А ось розмови такі є, і чим вони будуть голосніші, абсурдніші, тим буде краще.

– Коли ви востаннє були в Донецьку?

– Перед останнім звільненням військовополонених, в листопаді, їздила до наших хлопців туди, передала їм речі, зібрали їм тут посилки, одяг. З в'язниці людині ж потрібно в чомусь гідному вийти. Якраз хлопцям з ССО (Сил спеціальних операцій – ред.) передавала. Я їм чесно сказала, що може так статися, що заберуть їх не всіх, але свобода рано чи пізно прийде і не потрібно тут ні на кого ображатися. Намагалася підготувати їх до такої ситуації як могла.

У Донецьку залишилося троє спецпризначенців важливих, яких повинні були віддати, але в останній момент притримали

У Донецьку в результаті залишилося троє спецпризначенців важливих, яких повинні були віддати, але в останній момент притримали. Дружини двох бійців і сестра третього з цих хлопців грають велику роль в українському русі за звільнення полонених. І двох бійців в Луганську і цих трьох з Донецька ще маємо звільняти, і я намагаюся щосили над цим працювати. Це хлопці з 3-го і 8-го окремих полків спецпризначення.

– Скажіть, а сценарій введення міжнародних миротворців на Донбас можливий, з вашої точки зору?

– Він неефективний і поганий для України. Це, до речі, дуже добре розуміють і наші західні партнери. Насправді миротворці не відновлюють суверенітет, введення миротворчого контингенту, як правило, фіксує ту ситуацію, яка вже склалася, і надовго її заморожує.

Потрібно шукати всі варіанти вибудовування політичних, культурних, економічних зв'язків між людьми і територіями

Для України те, що люди дуже довго залишаються в замороженій ситуації, розділені лінією фронту, дуже погано. Потрібно шукати всі варіанти вибудовування політичних, культурних, економічних зв'язків між людьми і територіями. Якщо залишити нинішню ситуацію надовго, у нас просто виросте покоління, а може і не одне, людей, які не відчуватимуть себе однією країною і одним народом. А це дуже страшно.

Я сама служила в миротворчому контингенті в Іраку і можу сказати, що комендантська година, перестрілки і присутність чужих військових швидше фіксують протистояння, ніж його вирішують.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода