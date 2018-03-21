Подання ГПУ щодо Савченко регламентний комітет Ради розгляне 22 березня

Регламентний комітет Верховної Ради України розгляне подання щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Надії Савченко 22 березня о 8:30 ранку. Про це йдеться на сайті комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради.

Генпрокуратура звернулася до парламенту з такими поданнями 15 березня.

У разі згоди комітету ці подання має розглянути весь склад Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Народний депутат Антон Геращенко 20 березня оприлюднив у Facebook текст, який він визначає як подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють в плануванні теракту в парламенті України.