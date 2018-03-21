Основним ньюсмейкером для України стала особа, яка підігрує ворогу (огляд преси)

Той факт, що за призначення нових голови Нацбанку та омбудсмена, а також членів Рахункової палати проголосувало значно більше народних депутатів, ніж чисельність коаліції, свідчить, що певного компромісу таки досягнуто, констатує газета «Голос України». Це вселяє оптимізм, адже після провокаційних заяв Надії Савченко щодо «загальнонародного бажання» підірвати парламент разом із усіма депутатами на цій популістській хвилі ставлення до народних обранців почало набирати загрозливих форм. На жаль, як зазначає дописувач, останнім часом основним ньюсмейкером для країни стала людина, яка сама вже перейшла межу добра і зла та відверто підігрує ворогові. Автор статті також наголошує, що після чергового переобрання Путіна на царство все більш реалістичною виглядає версія, що він може переглянути свою тактику щодо України. Замість постійних ескалацій на лінії розмежування, які тягнуть за собою нові санкції, можуть перейти до максимальної дестабілізації та терористичних дій усередині країни. Очевидно, що їх планують здійснювати руками українських громадян, як це знову реалізували на Закарпатті з метою нагнітання міжнаціональних конфліктів, наголошує дописувач видання.

Газета «День» нагадує, що через 10 днів тисячі громадських активістів, які борються з корупцією, або ж співпрацюють з антикорупціонерами чи коли-небудь отримували від них гроші, сувеніри чи їжу, – зобов’язані задекларувати усі свої доходи, майно та статки сім’ї на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Щоправда, як зазначає видання, зробити це вони мусять, як і державні чиновники. Бо держава так і не розробила окрему гілку для антикорупціонерів. Газета інформує, що у четвер Верховна Рада має розглянути законопроект, який передбачає скасування обов’язкового декларування для антикорупціонерів. Про ймовірність його підтримки депутатами йдеться в публікації «Е-декларування в Україні: Обіцянки. Нюанси. Жертви…»

Газета «День» аналізує, що заважає розвиватися українському оборонно-промисловому комплексові. Видання пише, що «оборонка» країни розвивається в умовах неймовірного внутрішнього і зовнішнього опору. Причому внутрішні перешкоди більші і пов’язані не стільки з дефіцитом ресурсів, скільки з простими адміністративними рішеннями. Серед таких перешкод військовий експерт видання Валентин Бадрак називає нерішучість уряду Володимира Гройсмана, який так і не наважився у 2018 році дозволити отримувати від реалізації держоборонзамовлення прибуток до 10%. Сподівання на розвиток ОПК перенесли на наступний рік. Це означає, що в поточному році підприємства не зможуть вкласти ресурси в створення нового озброєння та військової техніки. Ще однією проблемою експерт вважає кредитування ОПК. Точніше, зависокий відсоток кредитів – 19% немає в жодній країні світу. Надто в тій, що воює. З іншими проблемами, що заважають озброєнню української армії, газета знайомить у статті «А «Скіфи» де?..»

Газета «День» інформує, що на допомогу змерзлим лелекам лише на Львівщині вже зібрали близько 40 тисяч гривень. Докладніше про громадські інціативи, що допомагають птахам вижити, видання розповідає в матеріалі «Коли поряд… Люди».