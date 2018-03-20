Суд залишив Рубана під вартою попри зусилля Савченко

Київ – Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього переговірника з питань звільнення полонених, голову громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Судді залишили в силі відповідне рішення Шевченківського суду столиці й відмовили адвокатам, які закликали пом’якшити запобіжний захід, а також позафракційному депутатові Надії Савченко, яка була готова взяти Володимира Рубана на поруки. Сам Рубан не виключає, що суд може поєднати справи проти нього та проти Савченко, бо обох звинувачують у підготовці терактів та замахів проти високопосадовців. Днями прокуратура висунула Володимирові Рубану додаткову підозру в цій справі: тепер йому інкримінують ще й підготовку до повалення конституційного ладу в Україні.

Одну з будівель Апеляційного суду, де розглядають особливо важливі справи, оточили спецпідрозділи поліції та Нацгвардії. Ще за годину до початку засідання утворилася черга з журналістів. При цьому група підтримки Володимира Рубана була нечисленною: це представники захисту, депутат Надія Савченко та її сестра Віра.

Справу слухала колегія суддів на чолі з Віктором Глиняним. Судді спочатку вивчили матеріали справи і звернули увагу на кілька моментів. Серед них – на те, що Шевченківський районний суд Києва 9 березня вирішив узяти Рубана під варту без альтернативи у вигляді застави чи порук – саме через тяжкість інкримінованих злочинів. Ідеться, зокрема, про незаконне поводження зі зброєю, підготовку теракту і замах на життя державних діячів.

Але днями Володимирові Рубану повідомили про нову підозру. Про це під час засідання Апеляційного суду Києва заявили представники прокуратури.

Рубану додатково повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри

«Рубану додатково повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри. Так, Рубан наразі підозрюється у вчиненні злочинів: змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу), готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) за попередньою змовою осіб», – сказав на суді прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник.

Попередню підозру, висунуту Рубанові, дещо уточнили. Тепер йому закидають підготовку до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою групи осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), підготовку до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), сприяння терористичній організації «ДНР» (ч. 1 ст. 258-3) та незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Олександр Банник додав, що прокуратура отримала необхідні докази, які обґрунтовують цю підозру.

У відповідь на це адвокат Рубана Віталій Погосян став вказувати на слабкі сторони оголошеної підозри та рішення суду першої інстанції. На його думку, немає доказів інкримінованих йому злочинів, і саме повідомлення про підозру «суперечить здоровому глузду».

«Підзахисного звинувачують у тому, що він завіз кілька мінометів, гранатометів та безліч стрілецької зброї, пістолети тощо. Але де особи, які мали стріляти з них? Для кожного міномета потрібен мінометний розрахунок. Де ці люди? У справі цього немає», – наголошує адвокат. Також він згадує той факт, що Володимир Рубан від 2014 року займався обміном полонених і, за його словами, співпрацював з СБУ.

Теоретично міг би перевозити зброю через лінію розмежування. Але в те, що він готував теракт, – я не вірю

«Тобто теоретично міг би перевозити зброю через лінію розмежування. Але в те, що він готував теракт, – я не вірю», – заявляє адвокат.

Сам Рубан на першому засіданні суду, 9 березня, пояснював, що долучився до однієї спецоперації на прохання офіцера з позивним «Кедр». Його роль в ній була – переганяти мікроавтобус через лінію розмежування, пояснював Рубан судові.

Зі свого боку, прокуратура наполягала на тому, що тяжкість інкримінованих злочинів передбачає великий, можливо, навіть довічний термін позбавлення волі, тож підсудний має спокусу втекти або вчинити інший злочин, якщо опиниться на волі.

Зокрема, ідеться про два випадки перевезення зброї через лінію фронту на цьому транспорті, уточнюють у прокуратурі. За словами Олександра Банника, перший раз Володимир Рубан «зі власної ініціативи передав зброю до однієї з військових частин у Хмельницькому, бійцю з позивним «Березень», на зберігання». Але на той час «Березень» уже працював із СБУ задля виявлення фактів незаконного обігу зброї, стверджують прокурори.

Пізніше, під час запитань журналістів, Рубан визнав, що боєць «Березень», агент СБУ і боєць «Кедр», який запропонував йому перевозити речі через лінію зіткнення мікроавтобусом, – це одна і та ж особа.

Савченко: Рубан дійсно любить Україну, але не любить цієї влади

Надія Савченко, яка прибула, щоб узяти Рубана на поруки, теж змогла висловити свою позицію у суді.

Він – той, хто дійсно любить Україну, але не любить цієї влади. Але ж у нас не сталінський режим, щоб за це кидати за ґрати!

«Я вважаю за можливе взяти Володимира Рубана на поруки. Бо він – той, хто дійсно любить Україну, але не любить цієї влади. Але ж у нас не сталінський режим, щоб за це кидати за ґрати! Я вважаю цю людину порядною, людиною честі й гідності. Я вважаю, що він ніколи не втече: ні на окуповані території, ні до Росії, ні до європейських країн. Він гідно пройде ці суди, як колись їх пройшла я в Росії і як, можливо, пройду ще раз в Україні. Мені та Рубану генпрокурор Юрій Луценко інкримінує підготовку повалення влади. Але хай він буде обережнішим зі словами. Адже він сам на Майдані закликав до повалення влади», – стверджує Надія Савченко.

Зрештою, Апеляційний суд Києва після недовгої наради залишив колишнього переговірника щодо звільнення полонених Володимира Рубана під вартою до 6 травня 2018 року.

«Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва… залишити без змін, а подану апеляційну скаргу захисників залишити без задоволення. Клопотання народного депутата України Надії Савченко про взяття підозрюваного Рубана на поруки залишити без задоволення», – оприлюднив вирок суддя.

Як пояснили Радіо Свобода працівники суду, Володимира Рубана утримують не в Лук’янівському СІЗО, а в так званому «слідчому ізоляторі СБУ».

Рубан – про свою функцію: «Мав провести мікроавтобус один кілометр – через лінію фронту»

Представники прокуратури відмовилися виходити до преси, попри наполегливі прохання. Тоді як Володимир Рубан погодився відповісти на запитання Радіо Свобода. За його словами, він не здивований рішенням суду, бо з нього, як він вважає, «ліплять терориста», хоча, за його словами, він від початку війни допомагав СБУ, коли був їй потрібен.

Життя – то є театр, а ми тут побачимо цілий серіал. Була перша, друга і третя серії, але третя – не остання

На запитання про подібність звинувачень, висунутих проти нього та проти Надії Савченко, Рубан зауважив, що не здивується, якщо справу проти них об’єднають в одне провадження. «Ви ж знаєте специфіку нашої судової системи, – сказав він. – Життя – то є театр, а ми тут побачимо цілий серіал. Була перша, друга і третя серії, але третя – не остання».

Також на запитання журналістів він уточнив свою роль у спецоперації, в якій нібито брав участь у день затримання 8 березня: він мав лише провезти мікроавтобус із вантажем на один кілометр – через лінію фронту. Про те, що всередині є зброя, він не знав, вкотре запевнив Володимир Рубан.

Росія, якій не вдалося розхитати Україну зсередини, діятиме через тероризм – Палій

Володимира Рубана пов’язують із кумом президента Росії Володимира Путіна, лідером руху «Український вибір» Віктором Медведчуком.

Але у цій справі важлива не так політична складова, як вплив Росії на дії Рубана та його спільників, наголошує у розмові з Радіо Свобода політолог Олександр Палій.

Найважливіше – те, що викрили і затримали лише одну з багатьох російських ДРГ в Україні

«Тут питання не в тому, що слідчі під когось конкретно «копають». Найважливіше – те, що викрили і затримали лише одну з багатьох російських ДРГ в Україні. Можливо, за цим і справді стоїть Віктор Медведчук, який сприяв Рубану чи фінансував його. Хоча я особисто маю сумнів. Адже він як юрист розуміє, наскільки небезпечно в такі речі входити самому, а не просто підтримувати проросійську позицію на словах. Але, поза сумнівом, треба його ретельно перевірити: зрештою, Рубан був членом його громадських організацій», – породжується Палій.

Більше того, він не виключає, що надалі таких спроб терактів та випадків викриття диверсантів буде набагато більше.

Росія, якій не вдалося внутрішнє розхитування України, через ті чи інші суспільні проблеми та корисних ідіотів, буде діяти через тероризм. Це доказ того, що Україна на сьогодні з основними викликами впоралася

«Росія, якій не вдалося внутрішнє розхитування України, через ті чи інші суспільні проблеми та корисних ідіотів, буде діяти через тероризм. Який насправді є «зброєю слабких». Це доказ того, що Україна на сьогодні з основними викликами впоралася… Насправді ж Росія може створювали велику кількість таких диверсійних груп, і це буде велика робота – протидіяти їм», – визнає аналітик.

Палій додає: враховуючи подібність звинувачень проти Володимира Рубана та Надії Савченко і те, що вони добре знайомі, вони могли як діяти разом, так і просто знати про наміри одне одного, або ж діяти цілком окремо. Але ці питання треба залишити слідчим та суддям, підсумовує політолог.

Володимир Рубан був затриманий 8 березня на КПВВ «Майорськ» при спробі переміщення великої кількості зброї мікроавтобусом із території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та в підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Додатково йому висунули підозру в підготовці до повалення конституційного ладу. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «попередити масштабні терористичні акти», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».