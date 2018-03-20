Рубан є патріотом України та зразковим батьком – Савченко

Депутат Верховної Ради України Надія Савченко надала 20 березня Апеляційному суду Києва клопотання про взяття на поруки колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана. У тексті клопотання Савченко заявила, що «підозрюваний Рубан характеризується з позитивної сторони, є людиною честі, патріотом України та зразковим батьком».

Савченко додає, що «Рубан… вивіз особисто з полону 54 полонених українців».

Апеляційний суд Києва 20 березня розглядає апеляцію на запобіжний захід Володимирові Рубану, затриманому 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області. Радіо Свобода веде пряму трансляцію з цього засідання.

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави до 16 травня.

Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю й підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося запобігти «масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та в інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».