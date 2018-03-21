Радіо Свобода Daily: Одкровення Савченко – про «переворот», її «провокацію» і «ліквідацію»

Справа Савченко

Народний депутат Надія Савченко заявила, що має інформацію про намір її «ліквідувати». Каже, що тричі отримувала попередження про «наказ з Банкової» на її «фізичну ліквідацію від Адміністрації президента». Втім, їй вдалося попередити вбивство, наблизивши до себе кілерів, пояснила вона. Як заявила депутат, вона намагалася «закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію».

«Я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що я пропонувала всі можливі і неможливі операції, …як можна ліквідувати верхівку влади…» – сказала вона.

Депутат також заявила, що не планувала жодних незаконних дій зі зброєю і боєприпасами у Верховній Раді України, а також вкотре заперечила будь-який свій зв’язок із Росією. Вона додала, що її «провокація вдалася, і це ще не кінець».

В Адміністрації президента України заяву Савченко наразі не коментували.

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Зустріч паралімпійців

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Як вітали переможців – у фотогалереї Радіо Свобода.

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Пам’ятаймо, лише ми можемо зробити цей світ кращим!

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