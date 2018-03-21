Радіо Свобода Daily: Одкровення Савченко – про «переворот», її «провокацію» і «ліквідацію»

Справа Савченко
Народний депутат Надія Савченко заявила, що має інформацію про намір її «ліквідувати». Каже, що тричі отримувала попередження про «наказ з Банкової» на її «фізичну ліквідацію від Адміністрації президента». Втім, їй вдалося попередити вбивство, наблизивши до себе кілерів, пояснила вона. Як заявила депутат, вона намагалася «закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію».
«Я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що я пропонувала всі можливі і неможливі операції, …як можна ліквідувати верхівку влади…» – сказала вона.
Депутат також заявила, що не планувала жодних незаконних дій зі зброєю і боєприпасами у Верховній Раді України, а також вкотре заперечила будь-який свій зв’язок із Росією. Вона додала, що її «провокація вдалася, і це ще не кінець».
В Адміністрації президента України заяву Савченко наразі не коментували.
Далі коротко:
Зустріч паралімпійців
Чемпіонів і призерів зимових Паралімпійських ігор-2018 зустріли в київському аеропорту «Бориспіль» кульками, квітами, вітальними плакатами та теплими обіймами. Українська збірна привезла з Пхьончхана 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.
Як вітали переможців – у фотогалереї Радіо Свобода.
«С14» – хто вони?
Націоналісти-радикали чи неонацисти? Чим займаються і яку ідеологію сповідують? Чому міжнародний ресурс із дослідження терористичних і радикальних рухів TRAC вказує, що моніторить діяльність «С14»? Радіо Свобода зібрало оцінки дослідників праворадикальних рухів, а також попросило відповісти на запитання одного із лідерів організації «С14» Євгена Карася.
Як українці рятують лелек
Після публікацій в соцмережах про лелек, які замерзають, українці почали активно допомагати птахам пережити чергове похолодання. Найактивніші збирали гроші на харчування, поширювали поради орнітологів та утворювали цілі волонтерські служби. Світлини із замерзлими птахами в засніжених полях об’єднали людей по всій країні під одним гаслом: врятувати птахів, які помирають від холоду та голоду. До порятунку долучились навіть державні служби. Радіо Свобода зібрало історії людей, які вийшли на порятунок птахів.
Пам’ятаймо, лише ми можемо зробити цей світ кращим!
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