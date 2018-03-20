​​«Бути людиною»: як українці рятують лелек (огляд соцмереж)

Після публікацій в соцмережах про лелек, які замерзають, українці почали активно допомагати птахам пережити чергове похолодання. Найактивніші збирали гроші на харчування, поширювали поради орнітологів та утворювали цілі волонтерські служби. Радіо Свобода зібрало історії людей, які вийшли на порятунок птахів.

17-18 березня користувачі соцмереж почали ширити заклики допомогти лелекам, які повернувшись, страждають від чергового снігопаду.

Світлини із замерзлими птахами в засніжених полях об’єднали людей по всій країні під одним гаслом – врятувати птахів, які помирають від холоду та голоду. ​

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Публікації про замерзання лелек стали вірусними й поширювалися ледь не у всіх найпопулярніших Facebook-спільнотах.

До порятунку долучились і державні служби.

Так, 18 березня до Чернівецького управління ДСНС звернулись місцеві жителі й попросили долучитись до порятунку птахів. Рятувальники розмістили поблизу лелек солому та погодували їх.

Так само в Хотинському районі рятувальники прийшли на допомогу лелеці, яка замерзала на електроопорі.

До порятунку долучились працівники ДСНС по всій Україні.

«Обігрій та нагодуй»

Користувачі соцмереж почали ділитись своїми історіями порятунку лелек.

«Скажу найголовніше – я не очікував такого резонансу. Я уклінно дякую Вам за таку небайдужість», – пише активіст Роман Тузяк

Порятунок лелек – проблема не лише України. Ось як їх рятують у Болгарії:

У місті Глиняни долею лелек почав перейматись особисто міський голова – через Facebook він скоординував небайдужих містян для порятунку птахів.

У Львівській області громадська ініціатива «Лелека» почала збір грошей на їжу для лелек – небайдужі львів’яни надіслали майже 35 тисяч гривень.

«Ми тепер дуже просимо долучитись всіх небайдужих до підгодовувати лелек – від вас фотозвіт і чеки, від нас компенсація ваших витрат», – ​йдеться на сторінці ініціативи.

А декого порятунок лелек навіть надихнув на написання короткої прози:

Як допомогти?

Для тих, хто хоче долучитись до порятнку лелек, користувачі соцмереж також поширюють пам'ятки.

За даними синоптиків, в Україні потепління очікується з 26 березня.​