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Его выбросили собственные родители, но спасли чужие люди. Жители поселка Александровка Донецкой области выходили и вырастили аистенка. Теперь Кеша – так назвали птицу – гордость и головная боль всех селян.

Аист Кеша появился в поселке Александровка недалеко от Славянска в июне. Его выбросили из гнезда собственные родители. Птицы посчитали, что птенец слаб и не выживет. Но местная жительница Екатерина пожалела малыша и подобрала.

«Была трава высокая, я увидела, подошла. Он был такой маленький. Ну как сказать, по подсчетам, недели две ему было», – вспоминает Екатерина.

Аистенка назвали Кешей. С первых дней птенец привязался к женщине, как к маме. Екатерина вспоминает, что учила его держаться на тонких лапках и разрабатывала крылья. Даже свила из веток и соломы для птенца собственное гнездо.

На ночь, конечно, я его заносила, так как коты могли его съесть – жалко было

«Брала, запихивала, потом связала так их, чтобы, когда он прыгал, не растрепал. Между ветками напихивалось сено. И, когда он маленький был, жил в нем. Ну, на ночь, конечно, я его заносила, так как коты могли его съесть – жалко было», – говорит женщина.

Сегодня Кеша – местная достопримечательность. Птица свободно гуляет по улицам и просит еду у местных школьников. Правда, аист приносит людям не только хорошее настроение, но и дополнительные заботы и хлопоты.

«Он же у нас еще не только попрошайка, он еще и шкодник хороший. Вот если по селу проехать, сколько труб поломал. В нем же там несколько килограммов. Хороший такой бройлер», – шутит местная жительница Наталья.

Но когда речь заходит о зиме, становится не до шуток. Ведь все семьи аистов из Александровки уже давно отправились на Юг. Вероятно, чтобы выжить этой зимой, Кеше вновь понадобится помощь людей,

Надо ему создать условия для зимовки: сделать укрытие обязательно от ветра и, естественно, кормовой ресурс

«Если он окреп и готов, то он может и улететь. Если же нет, значит надо ему создать условия для зимовки: сделать укрытие обязательно от ветра и, естественно, кормовой ресурс», – уверен орнитолог из Славянска Алексей Погребняк.

Екатерина планирует отдать Кешу на зимовку в какой-нибудь питомник, и помогать по возможности, с кормом. Правда, желающих приютить у себя уже почти взрослого аиста пока не нашлось. Да и специализированных питомников поблизости тоже нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)