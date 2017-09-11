(Друкуємо мовою оригіналу)

В Дружковке жители облагораживают городское пространство. На окраине города, в поселке Сурово люди создали «Аллею дружбы»: самостоятельно высадили декоративные деревья, установили скамейки и песочницы, а местные предприниматели подарили детскую площадку. Организовала активных жителей громады переселенка из Донецка Светлана Агаджанян. Это – уже не первый ее проект. Ранее женщина занималась обустройством местной школы.

«Аллею дружбы» в поселке Сурово создавали по крупицам. Все началось с идеи преподавателей местной школы озеленить прилегающую территорию. Переселенка из Донецка и общественный деятель Светлана Агаджанян нашла грантодателя в лице посольства Великобритании. Но вскоре здесь появились скамейки и песочницы.

Искали возможности, искали дополнительные ресурсы, обращались к представителям бизнеса и обращались к нашей громаде, мы по крупицам собирали взносы

«Мы смогли, благодаря Британскому посольству, выиграть мини-гранты и посадить деревья. Это было еще в мае. Но мы искали возможности, искали дополнительные ресурсы, обращались к представителям бизнеса и обращались к нашей громаде, мы по крупицам собирали взносы. И этот проект стал уже более масштабным», – рассказывает Светлана Агаджанян.

На собранные деньги закупили стройматериалы для песочницы, а местный предприниматель завез несколько тонн песка. Затем машиностроительный завод подарил детскую площадку.

Люди говорят, что все это удалось сделать только совместными усилиями. Ведь ни городские власти, ни депутаты на поселок внимания не обращают.

К сожалению, городские власти нам не предоставляют таких красивых мест развлечений

«Это очень нужно. Нам этого очень не хватает. К сожалению, городские власти нам не предоставляют таких красивых мест развлечений. Ездить туда, в город далеко. Поэтому нужно брать ситуацию в свои руки, надеюсь, мы что-то еще сделаем. И нам хватит сил, хватит вдохновения, чтобы сделать еще больше и лучше», – говорит жительница Дружковки Анастасия Губакина.

В честь открытия «Аллеи дружбы» здесь устроили детский праздник. Местные кондитеры напекли сладкие угощения для малышей, всех развлекали веселые аниматоры, гвоздем программы стала битва красками холи.

В прошлом году переселенка Светлана Агаджанян вместе с учителями выиграла для школы грант на установку пластиковых окон и спортивной площадки от фонда братьев Кличко.

Но детской игровой площадки все равно не хватало, рассказывает ученица школы №4 Дарья Писаренко: «Детская площадка очень полезна для детей. И чтобы они развивались. И это очень хорошо, что нам помогают, нашему поселку. И делают нам лучше».

Активную позицию заняли преподаватели и администрация местной школы. Благодаря подобным реализованным инициативам, сюда – в поселковую школу – начали переводиться дети из города, говорит директор учебно-воспитательного комплекса №4 Людмила Воробей.

«Возвращаются дети в нашу поселковую школу с городских школ. На сегодняшний день у нас очень, я считаю, большой наплыв в детский сад. Жители неравнодушны. Они действительно приходят и говорят, какую помощь вам? То есть, они видят, что реально это все не пропадает. Действительно, мы должны понять, что не надо ждать, что к нам прилетит Карлсон и что-то нам, банку с медом, подарит. Все это можно делать своими руками. Вот результат такого совместного труда – вот открытие этой площадки», – говорит она.

В общей сложности проект обошелся в 50 тысяч гривен. За каждую копейку собранных денег активисты планируют отчитаться перед громадой, уверяет активистка Светлана Агаджанян. Тем временем местные жители уже задумали, как дооборудовать эту зону отдыха. Вскоре здесь планируют установить дополнительные скамейки и ограждения.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)