(Друкуємо мовою оригіналу)

Дружковка украинизируется. Городские власти включились в гонку за 30 миллионами гривен. Эти деньги обещает выделить из областного бюджета руководитель военно-гражданской администрации Павел Жебривский тем городам, которые первыми заменят все таблички, указатели и вывески с русского языка на украинский. Однако не все горожане в восторге от этой идеи.

Вслед за Покровском массово менять все вывески и таблички на украинский язык принялись в Дружковке. Таким образом власти города планируют выиграть конкурс от облгосадминистрации и получить главный приз – 30 миллионов гривен на развитие инфраструктуры. Впрочем, некоторые горожане говорят, что есть проблемы и важнее.

Сейчас у нас на Донбассе не то положение, я так думаю, чтобы вот это все менять на украинский язык

«Та, какие таблички! Тем более, у нас на Донбассе. Беженцев вон сколько! В Пенсионный фонд не пробьешься, люди. Хотя это понятно. Но, представьте, сколько денег! Сейчас у нас на Донбассе не то положение, я так думаю, чтобы вот это все менять на украинский язык. Пусть бы немного наладилось в Украине. Или лучше стало? Я вот своему мужу говорю, поменяли все, а мы почувствовали? Зажили лучше?», – ррассказывает жительница Дружковки Ирина Климова.

Хотя есть и те, кто считает, что переименовать и перевести все на украинский язык следовало давно.

«Ну, конечно, если мы украинцы, мы должны все это переименовать, мы должны быть в ногу со временем», – говорит жительница Дружковки Ольга.

Мотивация тридцатью миллионами делает чудеса. В считанные дни в городе заменили не только указатели и таблички с названиями улиц. Предприниматели и хозяева магазинов тратить деньги на новые вывески не стали. Чтобы стать более украинским, с гастронома «Аппетит» просто убрали одну букву «П».

Но больше всех прославился магазин «Улыбка». Чтобы не переименовывать его в «Усмішку», русскую «Ы» просто заменили на украинскую.

Местный журналист и общественный деятель Евгений Фиалко считает, что это просто пыль в глаза областным чиновникам. И сразу после получения 30 миллионов все вернется вспять.

Я за то, чтобы изменения эти были не только внешними, но и глубинными, внутренними

«Такое впечатление создается о некоторых изменениях, что комиссия уедет, и заново все вернется. Тридцать миллионов получим, и на этом все закончится. Снова будет, как было. Вот этот суржик. Поэтому я за то, чтобы изменения эти были не только внешними, но и глубинными, внутренними. Вот тогда и будет действительно настоящая Украина здесь», – считает Евгений Фиалко.

Местные чиновники уверяют, что намерены честно бороться за победу в областном конкурсе. После недавнего визита комиссии из облгосадминистрации, обещают исправить все недочеты. После этого представят результаты своей работы областным чиновникам.

Заменили две тысячи объектов, вывески, названия улиц, аншлаги, графики работы

«Это уже завершающий этап идет, и мы в процессе работы заменили две тысячи объектов, вывески, названия улиц, аншлаги, графики работы, мы обратили внимание на наш транспорт, который у нас ездит. Все таблички на украинский язык перевели. На указатели на улице мы потратили около 80 тысяч», – рассказывает секретарь Дружковского горсовета Ирина Бучук.

В случае победы в конкурсе по украинизации, в местной мэрии обещают потратить выигранные деньги на ремонт дорог.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)