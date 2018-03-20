Помер останній самець північного білого носорога

У Кенії помер останній у світі самець північного білого носорога на ім’я Судан, повідомляють у кенійському заповіднику Ol Pejeta, де він жив. Смерть спричинили вікові ускладнення, що супроводжувалися дегенеративними змінами у м’язах і кістах, а також великими ранами на шкірі. Відтак група ветеринарів з чеського зоопарку Dvůr Králové, кенійського заповіднику Ol Pejeta та Служби дикої природи Кенії ухвалила рішення про евтаназію тварини.

«Його стан значно погіршився протягом останніх 24 годин; він не міг встати і багато страждав», – йдеться у повідомленні офіційного твіттер-акаунта Ol Pejeta.

Носоріг народився 19 листопада 1973 року у Національному парку Шамбе у Судані, на честь чого і отримав своє ім’я. Спочатку він жив у чеському зоопарку Dvůr Králové, а з грудня 2009 року мешкав у кенійському заповіднику Ol Pejeta. Тут Судан перебував під посиленою охороною від браконьєрів: за ним здійснювався цілодобовий нагляд, на його тілі були встановили сигнальні радіопередавачі, а ріг видалили, щоб відбити до нього цікавість зловмисників.

У 2017 році розробники додатку Tinder спільно з кенійськими зоозахисниками створили для Судана профіль, щоб у такий спосіб зібрати кошти на відновлення популяції білих носорогів штучним шляхом. Як зазначають у заповіднику, Судан запам’ятається тим, що саме завдяки ньому багато хто у світі дізнався про важку ситуацію, у якій опинилися не лише північні білі носороги, але і багато інших тисяч видів, котрі вимирають внаслідок людської активності.

Наразі у світі залишаються усього дві представниці північних білих носорогів: дочка Судана Наджін (Najin) та онука Фату (Fatu), які проживають у заповіднику Ol Pejeta.

«Єдина надія на збереження цього підвиду наразі полягає у розвитку технологій штучного запліднення з використанням яйцеклітин двох самиць, які залишаються, збережену сперму північних білих носорогів та сурогатних самиць південних білих носорогів», – зазначають тут і додають, що з цією метою у Судана перед евтаназією відібрали генетичний матеріал.