Британський уряд вирішив поки що не запроваджувати нових санкцій проти Москви

Уряд Великої Британії вирішив поки що не запроваджувати нових обмежувальних заходів проти Москви, але розглядає можливість таких кроків у майбутньому. Про це заявив речник британського прем’єра Терези Мей 20 березня після того, як вона зустрічалася з іншими високопосадовцями і радниками на засіданні Ради національної безпеки Британії.

За словами речника, Британія вжила заходів для відстеження людей, які «могли займатися діяльністю, що загрожує безпеці Об’єднаного Королівства і союзників».

«Це включає строгі перевірки державних службовців на приватних рейсах», – заявив прес-секретар Мей.

«Є й інші заходи, які уряд і чиновники з питань безпеки активно обговорюють і готові запровадити в будь-який час», – сказала Мей на засіданні Ради національної безпеки, повідомляє BBC.

20 березня 23 російських дипломатів, яких британський уряд вирішив вислати у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, залишили територію Британії. Дипломати, яких прем’єр Мей назвала шпигунами, вранці сіли в три автобуси і залишили територію посольства в Лондоні. Пізніше вони сіли на літак до Москви.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Крім того, Мей повідомила, що представники уряду Британії і члени королівської родини не будуть присутніми на Чемпіонаті світу з футболу, що проводитимуть у Росії влітку.

Заходи підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.