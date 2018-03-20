Саркозі під вартою: що далі?

Париж – Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взято під варту для проведення допитів у справі про фінансування його президентської кампанії лівійським лідером Муаммаром Каддафі. Саркозі підозрюють у тому, що він отримав із Лівії близько 50 мільйонів євро, зокрема близько 5 мільйонів готівкою.

​Ці гроші були призначені на фінансування президентської передвиборчої кампанії, внаслідок якої Ніколя Саркозі став президентом Франції у 2007 році. І вже того ж року Франція підписала з Лівією великі торговельні угоди.

Справа Саркозі-Каддафі набула розголосу ще у 2012 році, коли на французькому сайті Mediapart, що займається журналістськими розслідуваннями, з’явився документ, підписаний лівійським чиновником, про те, що Саркозі надають на президентську кампанію 50 мільйонів євро.

Саркозі отримав 5 мільйонів євро у трьох валізах?

Із того часу журналісти видання уважно стежили за розвитком розслідування і надавали нові докази фінансування кампанії Саркозі лівійським лідером.

Фабріс Арфі, журналіст-розслідувач із Mediapart: «Зустріч, зошит, визнання, валізи, записка, сейф, готівка, смерті, таємні агенти, квартира… Все, щоб зрозуміти обсяг лівійської справи»

Зокрема, у 2016 році з’явилися свідчення франко-ліванського бізнесмена Зіада Такеддіна. Він заявив, що особисто перевозив 5 мільйонів євро готівкою з Лівії до Франції у 2006 і 2007 році. За його словами, він перевіз три валізи, забиті купюрами номіналом у 200 і 500 євро, і ці гроші були призначення на фінансування кампанії Ніколя Саркозі, який тоді займав посаду міністра внутрішніх справ Франції.

У Франції існує ліміт на витрати на проведення президентської виборчої кампанії, у 2007 році цей ліміт становив 21 мільйон євро. Тож Саркозі не лише порушив закони Франції щодо ліміту на фінансування президентської кампанїі, а ще й отримав гроші з-за кордону і не задекларував їх.

Чи піде Саркозі у в’язницю?

«Я сумніваюся, що Ніколя Саркозі буде у в’язниці через цю справу. У Франції вже не вперше відбувається суд над екс-президентом. Раніше був суд над Жаком Шираком, його звинувачували у корупції, коли він займав посаду мера. Також звинувачували Алена Жюппе, що він був його соратником у цій справі. Але Жюппе поїхав вчителювати у Канаду і повернувся, коли справу закрили через відсутність доказової бази. Та все одно всі ці випадки показують, що у Франції є правосуддя. Думаю, що Саркозі буде змушений заплатити штраф», – розповів Радіо Свобода Алексіс Пулен, французький оглядач європейської політики.

Розслідування у справі про фінансування кампанії Саркозі Муаммаром Каддафі триває вже понад 5 років, але схоже, що саме зараз у слідчих з’явилися свідчення, завдяки яким вони можуть висунути конкретні звинувачення.

У справі Саркозі проходять кілька людей, зокрема, під слідством перебуває керівник передвиборчого штабу Ніколя Саркозі в 2007 році, екс-голова МВС Клод Ґеан. Але і Ніколя Саркозі, і Клод Ґеан називають усі документи журналістів фальшивкою і відкидають звинувачення.

«Бетанкур» і «Бігмаліон» – брудні гроші?

Фінансування Саркозі лівійським лідером – не перше звинувачення у нелегальному фінансуванні президентської кампанії французького політика.

Раніше набула розголосу так звана справа «Бетанкур». Ліліан Бетанкур була власницею компанії L’Oréal і однією з найбагатших жінок світу. Вона нібито теж нелегально фінансувала президентські кампанії Ніколя Саркозі у 2007 і у 2012 році. При цьому слідчі говорили, що Саркозі скористався проблемами з пам’яттю мадам Бетанкур, яка страждала на хворобу Альцгеймера, і отримав від неї близько мільйона євро. Справу закрили через відсутність доказів.

Друга справа під назвою «Бігмаліон» – це назва рекламної компанії, через яку Саркозі намагався провести більшість своїх операцій щодо фінансування передвиборчої кампанії. Перевірка рахунків знову ж таки свідчить про перевищення ліміту витрат на передвиборчу кампанію. У цій справі проходить понад десять людей, але знову ж таки не вистачає доказової бази.

Експерти твердять, що досі Ніколя Саркозі вдавалося уникати покарань, бо слідчим не вистачало доказів. Та цього разу схоже, що вдалося щось знайти, якщо екс-президента викликали допит і взяли під варту, тим часом на 48 годин.