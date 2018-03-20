У Франції затримали екс-президента Саркозі – Reuters

Поліція Франції затримала колишнього президента країни Ніколя Саркозі, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в судовій владі.

За даними агентства, Саркозі затримали, щоб допитати у зв’язку з розслідуванням фінансування його передвиборчої кампанії.

Французькі ЗМІ пишуть, що від 2013 року правоохоронці розслідують можливі порушення під час фінансування президентської кампанії Саркозі 2007 року, зокрема під час залучення коштів від уряду екс-диктатора Лівії Муаммара Каддафі.

Офіційного підтвердження інформації про затримання наразі немає.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На президентських виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду..