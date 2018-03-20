Слідство розглядає 5 версій у справі про загибель в. о. директора Миколаївського аеропорту

Слідчі розглядають п’ять версій у справі про загибель в. о. директора Миколаївського міжнародного аеропорту, колишнього військового льотчика, ветерана бойових дій на Донбасі Владислава Волошина, повідомляє поліція Миколаївської області.

Серед версій: самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через стосунки в родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ і нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

У поліції додали, що встановили коло осіб, яких допитують і планують допитати найближчим часом.

У поліції заявляють, що розслідування у справі Волошина проходить «ретельно та неупереджено».

«Наразі призначені і проводяться всі необхідні можливі експертизи – судово-медична, комплексна судова експертиза (дактилоскопічна, балістична, хімічна), судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетична-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна експертиза», – йдеться в повідомленні.

Про те, що 29-річний Волошин скоїв самогубство у своїй квартирі в Миколаєві, стало відомо 18 березня.

Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі.