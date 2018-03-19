Чому застрелився пілот-винищувач, директор аеропорту Волошин?

У себе вдома застрелився народний герой України, бойовий пілот, в. о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин. Слідчі не розголошують можливих версій, близькі загиблого кажуть, що останнім часом він перебував у пригніченому стані. За інформацією, отриманою від знайомих Владислава, останнім часом у нього були конфлікти з головою Миколаївської обладміністрації Олексієм Савченком. Ще в 2014 році Росія звинувачувала Волошина в загибелі малайзійського «Боїнга» рейсу МН17.

Родина була вдома, разом із чоловіком, постріл з кімнати почула дружина

«Родина була вдома, разом із чоловіком, постріл з кімнати почула дружина. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але в лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень», – так описує прес-служба Миколаївського управління поліції самогубство Владислава Волошина, що сталося 18 березня.

За попередніми даними, постріл був здійснений з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків. Владислав Волошин стріляв собі в груди, але загинув не відразу. Навіть ще перебуваючи в свідомому стані, він не повідомив причини свого вчинку, розповіли нам у поліції. Слідчі не уточнили нам, які версії самогубства вони зараз розглядають.

Можливо, Волошин застрелився від конфлікту з місцевою владою – журналіст

За свідченнями родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані й висловлював тривожні наміри. У загиблого залишилося двоє дітей.

Cуїцидальні думки мене вже тиждень не полишають

«Я його не боюсь. Дітей якось без батька неохота залишати. Хоча, …, суїцидальні думки мене вже тиждень не полишають» – це цитата з листування Владислава Волошина зі своїм знайомим на ім’я Максим від 21 лютого.

Цей знайомий після самогубства Владислава надав скріни переписки миколаївському журналістові Андрію Лохматову. Журналіст проводив останнім часом низку розслідувань і припускає, що конфлікт з місцевою владою (головою Миколаївської обласної адміністрації, колишнім депутатом від «БПП» Олексієм Савченком) міг стати причиною самогубства.​

Олексій Савченко тиснув на Владислава Волошина і змушував його ставити підписи на незаконних документах

«Олексій Савченко тиснув на Владислава Волошина і змушував його ставити підписи на незаконних документах, пов’язаних з тендерами на ремонт КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», яке очолював Владислав. Волошин вже давно хотів звільнитися, але «губернатор», навпаки продовжив з ним контракт», – заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Андрій Лохматов.

У відповідь на своїй сторінці у фейсбуці голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко заявив, що не визнає цих звинувачень.

«Багато з тих, хто навіть не був знайомий із Владом і його роботою на підприємстві, почали поширювати різну нісенітницю про якісь мільйонні тендери та інше. Дехто взявся тиражувати телефонну переписку Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», які й натворили на підприємстві казна-що. Припиніть займатися незрозумілими речами», – заявив Савченко.

Волошин воював проти російських окупантів, був нагороджений орденом «За мужність»

Після удару по російських десантниках його літак збили. Йому вдалося вийти до Збройних сил України

Владислав Волошин (позивний «Грач») народився в Луганську в 1988 році. З 2012 року по 2016-й був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Здійснив 33 бойові вильоти. Він неодноразово завдавав ударів по російських агресорах в Україні. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 19 липня 2014 року був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Після точного удару по російських десантниках під Новокатеринівкою (Донецька область) 29 серпня 2014 року його літак збили. Він катапультувався і приземлився на території, окупованій ворогом, зламав руку. Незважаючи на це, йому вдалося вийти до позицій Збройних сил України.

Російська пропаганда звинувачувала Владислава Волошина в тому, що це він збив «Боїнг» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 у 2014 році.

Розслідування цієї справи перебуває під особистим контролем начальника ГУНП у Миколаївській області, повідомили нам у поліції.