Резонансна справа в Україні. Бойовий льотчик, який воював на Донбасі, Владислав Волошин застрелився у себе вдома. Останні кілька місяців, після звільнення з армії, він керував Миколаївським аеропортом. Там зараз іде реконструкція вартістю понад сто мільйонів гривень. Волошин був стурбований сумнівними тендерами, його колеги кажуть: на Волошина тиснула місцева влада. Бойовий офіцер цього не витримав. Подробиці трагічної історії – в репортажі колег зі спецпроекту «Настоящее время», проекту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».