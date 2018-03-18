У Миколаєві скоїв самогубство в.о. директора місцевого аеропорту

У Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств, повідомила поліція регіону. Місцеві видання пишуть, що загиблий – Владислав Волошин, який останні кілька місяців очолював міжнародний аеропорт «Миколаїв».

За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство з бойового пістолету марки ПМ без номерних знаків. За словами родичів, загиблий останнім часом був «у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри», пише поліція.

«Родина перебувала вдома разом із чоловіком, постріл з кімнати почула дружина. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але в лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень», – заявили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про «умисне вбивство». Поліція пояснила, що такої кваліфікації в подібних випадках вимагає процедура.

Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі.