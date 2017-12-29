ГПУ затримала директора аеропорту в Миколаєві при спробі дати хабара голові ОДА – Луценко

Співробітники Нацполіції та прокуратури Миколаївської області затримали минулої ночі директора аеропорту в Миколаєві при спробі дати хабара голові облдержадміністрації, повідомив на сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«Директор міжнародного аеропорту «Миколаїв» Галайко запропонував голові ОДА Миколаївщини 700 тисяч гривень за продовження трудового контракту. Зазначені грошові кошти корупціонер отримав в якості «відкату» від керівника ТОВ «Автомагістраль» за підписання актів виконаних робіт з будівництва злітної смуги на суму 64 мільйонів гривень», – повідомив Юрій Луценко.

Він додав, що Михайла Галайка «затримали на гарячому» в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка.

«Він (Галайко – ред.) став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік», – написав Луценко.

За даними прокуратури Миколаївщини, дії Михайла Галайка кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України про дачу хабара. Наразі Галайко затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Невдовзі буде вирішене питання про обрання йому запобіжного заходу.