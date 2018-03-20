Ройтбурд став директором одеського музею і хоче зробити його більш відкритим

Через кілька місяців після перемоги в конкурсі художник Олександр Ройтбурд очолив Одеський художній музей. Обласна рада не погодила його кандидатуру, але голова одеської облдержадміністрації все ж таки призначив художника керівником. Колишній конкурент Ройтбурда на конкурсі, попередній директор музею Віталій Абрамов, залишається працювати в культурному закладі.

19 березня відомий український художник Олександр Ройтбурд став директором Одеського художнього музею. У конкурсі він переміг ще на початку грудня минулого року – Радіо Свобода одним із перших поспілкувалося із переможцем. Художник здобув підтримку волонтерів, що співпрацювали з музеєм протягом останніх кількох років, і презентував кращу, аніж конкуренти, програму розвитку музею – так вирішила конкурсна комісія, що рекомендувала Одеській обласній раді призначити Ройтбурда керівником культурного закладу. Конкурентами Ройтбурда були чинний на той момент директор Віталій Абрамов, який працював у музеї понад 40 років, і заступник директора з наукової роботи Сергій Сєдих.

Незважаючи на перемогу в конкурсі, Одеська обласна рада не погодила призначення художника – 14 березня його підтримали лише 28 депутатів із 44 необхідних для затвердження. Проти було 22, а ще 34 взагалі не голосували. Раніше проти Ройтбурда висловилася комісія обласної ради з питань культури, проте кандидатуру художника підтримала майнова комісія тієї ж ради. Напередодні голосування лист на підтримку Ройтбурда написали українські культурні діячі, інтелектуали, письменники, театрали і міністр культури.

Перед початком сесії, де розглядалося призначення Ройтбурда, депутатам роздали результати так званої мистецької експертизи – документ розповсюджував мистецтвознавець Володимир Островський, який працює в Музеї західного і східного мистецтва. За його словами, Ройтбурд нібито використовував у своїй творчості екскременти. На підтвердження цього Островський оприлюднював результати нібито експертизи, що написала його подруга – вона працює в тому ж музеї реставратором.

Пізніше одеська журналістка Юлія Сущенко написала про явні ознаки підробки в експертизі, а сам Ройтбурд заявив, що подаватиме в суд і на Островського, і на автора документа, яка використала бланк музею. «Провінційні профани загралися, навіть радянські доноси були більш грамотними. Мені соромно, що ця дама належить до того ж «ком’юніті», що і я», – заявив Ротйбурд у коментарі Радіо Свобода.

19 березня голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов призначив Ройтбурда директором музею. Чиновник послався на новий закон «Про культуру», згідно з яким «людина, що пройшла конкурс і представила свою програму, повинна бути призначена на посаду», і підписав із Ройтбурдом контракт на п’ять років.

«Вірю, що незабаром туристи, приїжджаючи в Одесу, одними із перших захочуть відвідати наші музеї: західного та східного мистецтва, художній чи археологічний. Я не вагався щодо призначення Олександра Ройтбурда, адже цього вимагає закон. Чітко регламентовано: людина, яка перемогла в конкурсі, повинна бути призначена протягом двох місяців. Наближчими днями я підпишу розрядження щодо створення громадської ради з питань культури», — заявив Степанов на брифінгу.

На брифінг про призначення прийшли і депутати від «Опозиційного блоку», що активно виступали проти призначення художника директором музею. Одним із них був депутат Віталій Саутьонков, який неодноразово називав художника «порнографом» за картини із оголеними тілами. Вони обвинуватили Степанова в ігноруванні волі народу і пообіцяли боротися з художником і далі.

Сам Ройтбурд сьогодні говорить Радіо Свобода, що перш за все треба відремонтувати дах – 1 березня від сильних снігопадів той протік, і в одному із залів музею довелося ставити відра для збору води. Це повторилося просто під час брифінгу про призначення художника керівником музею.

«Ремонт даху – це термінове питання. А потім переформатування музею, оптимізація його робочого графіку, оптимізація штатного розкладу і ціла низка заходів для відкритості музею і залучення коштів. Я думаю, нам допоможе обласна державна адміністрація, я сподіваюсь також на обласну раду і на діалог із містом», – говорить Ройтбурд. Він зазначає, що ані іншого музею, ані іншого міського голови в Одеси немає і треба подбати про благо міста.

Залишається працювати в музеї і мистецтвознавець Віталій Абрамов – колишній директор, колишній заступник директора і науковий працівник, що пропрацював тут понад 40 років. Голова облдержадміністрації говорив із ним ще перед брифінгом про призначення, де Абрамов також був присутній.

«Я працюватиму в музеї, як і раніше. Коментувати те, що було, дуже важко. Коли музей перетворюється на майданчик для політичних «розбірок», мені це не подобається. Такі методи треба виключити. Коли в тихих залах музею починається щось, що нагадує чимось Майдан, це не правильно. Лозунги і крики «геть» – це дуже погано», – заявив Абрамов. Саме про конструктивне вирішення конфлікту він і говорив із Степановим, розповів мистецтвознавець.

Іще один конкурент Ройтбурда на грудневому конкурсі – Сергій Сєдих. Він також працює в музеї, і формат співпраці і з ним будуть обговорювати, заявив новий директор.

«Конфлікти всередині колективу мені не потрібні. Якщо Сєдих залишиться в музеї, то лише на умовах співпраці з новою командою», – заявив Ройтбурд. Вийти на нову роботу художник планує до кінця цього тижня.

Про свої плани розвитку музею Ройтбурд говорив неодноразово. Головним має стати осучаснення концепції і перетворення музею на більш відкритий простір. Також ідеться про створення громадської і опікунської ради.

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. В 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. В 1993-му виступив одним із засновників асоціації «Нове мистецтво» (Одеса), де працював арт-директором і президентом. Наприкінці 1990-х років був головою правління одеського Центру сучасного мистецтва Сороса, пізніше працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Брав участь у понад 100 виставках і проектах в Україні, країнах Європи, Росії і Сполучених Штатах.