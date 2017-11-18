Провокація Ройтбурда: Сковорода з павичами, а Ніцше з пінгвінами

Вікторія Слобода

Художник Олександр Ройтбурд відкрив у київській ArtUkraine Gallery виставку «Галантна доба Просвітництва», зібравши на своїх полотнах плеяду мислителів різних епох. Кожна картина – загадка для інтелектуалів чи тест для невігласів.

​Олександр Ройтбурд одягнув своїх героїв як аристократів і помістив їх у несподівані місця – від едемського саду до Антарктиди. Навколо птахи, тварини і предмети, які посилюють відчуття абсурду.

Художник провокує, змушує порушувати запитання – «Що означають яйця, які падають на тлі Гете?» або «Чому на картині із Франкліном у кенгуру людське обличчя?». Це підштовхує глядачів придумувати версії і пояснення, які, ймовірно, далекі від задуму автора.

Визначити на запах чи багато трудився художник

Жінка із баффом на голові привертає до себе увагу. Вона зупиняється біля картини «Паскаль і викопний дронт», уважно вдивляється в кожну деталь. Через трохи часу наближається і нюхає.

Це нові картини Ройтбурда, вони всі – 2017 року. Я намагаюся відчути запах робот

«Це нові картини Ройтбурда, вони всі – 2017 року. Я намагаюся відчути запах роботи, запах поту над кожною роботою», – захоплено розповідає Надія Міцкевич. Вона – художниця, тому добре розуміє, коли автор вкладає душу у свої картини. В основному темою її робіт є внутрішній світ людини.

Надія розповідає, що неможливо повністю зрозуміти кожну картину на виставці, якщо людина не знає всю філософію та літературу. Художниці найбільше сподобався «Гете у Веймарі», цю роботу вона змогла прочитати.

«Мені сподобалася робота з яйцями. Це нагадує дитячу радянську гру, де яйця падали, а вовк їх ловив. – каже Надія. – Може Олександр не мав саме це на увазі, але це моє бачення».

Олександр Ройтбурд розповідає, що проект народився випадково, коли у Facebook йому прийшло повідомлення: «У тебе є якісь картини з філософами?». І тоді він отримав зображення з Вольтером у домашньому халаті, який сидить за столом. Це стало основою картини, яку художник не виставив.

«У підлітковому віці я читав «Кандіда» і «Простодушного» Вольтера. У ньому поєднана Галантна доба і Просвітництво. З одного боку Вольтер – критик церкви, монархії, з іншого – він перебуває на грані фривольності», – розповідає художник.

Ломоносов як Незнайко на Місяці

Матафора картини «Ломоносов на Місяці» полягає в тому, що художник порівнює російського письменника із Незнайком на Місяці. «За його спиною видно Землю, а рукою він показує, що багатство імперії буде приростати Місяцем, так Ломоносов казав про Сибір» – ділиться задумом Ройдбурд.

Філософа Шопенгауера художник помістив серед динозаврів, Ніцше відправив в Антарктиду, а Декарта посадив в антикварний автомобіль.

Останнім портретом був Троцький, який сидить на краю безодні, а довкола нього літають різні об`єкти. Цю картину художник намалював до столітньої річниці Жовтневого перевороту.

Сам Олександр Ройтбурд свою колекцію називає костюмованим балом, де всі одягнуті в чужі костюми. Художник не пояснює всі картини, залишаючи ребуси для відвідувачів.

Виставку «Галантна доба Просвітництва» в Art Ukraine Gallery можна подивитися до 29 листопада.

ДОВІДКА

Олександр Ройтбурд – український художник. Переважно працює у жанрі живопису, також створює інсталяції та перформанси. Окрім власних виставок, курує мистецькими проектами. Роботи художника зберігаються у «Державній Третьяковській галереї» (Москва), Російському музеї (Санкт-Петербург), музеї сучасного мистецтва МоМА (Нью-Йорк), Художньому музеї (Одеса) та приватних колекціях. Вісім років тому картину Ройтбурда з колекції «Прощавай, Караваджо» продали на аукціоні в Лондоні за рекордні для українського живопису 97 тисяч доларів.