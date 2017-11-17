«Знімки з майбутніх окупацій» – лекція-перфоманс у Києві від американського художника Ноа Фішера

Інна Ємець

14 листопада пройшла лекція американського художника Ноа Фішера в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації в рамках «Київського інтернаціоналу – Київського бієнале 2017». Старий зал інституту наповнили студенти, які постійно долучаються до культурних заходів, або й самі є ініціаторами мистецьких подій в Києві. Програмний менеджер «Київського інтернаціоналу – Київського бієнале 2017» Наталка Нешевець представила художника Ноа Фішера публіці. Митець розповів, як зараз впливає популізм на мистецтво і чому варто з ним боротися.

Ноа Фішер – американський художник, скульптор, який вперше побував на Україні, щоб прочитати лекцію-перформанс «Знімки з майбутніх окупацій». Він ініціатор руху Occupy Museums та засновник Всесвітньої фракції ультра-розкоші (Global Ultra Luxury Faction). Художник поєднує свою мистецьку практику з написанням текстів та участю в рухах за економічну й соціальну справедливість.

Раніше існували справжні храми мистецтва, в яких люди творили без обмежень з боку капіталістичного світу та ідеології

«Раніше існували справжні храми мистецтва, в яких люди творили без обмежень з боку капіталістичного світу та ідеології», – цими словами почав лекцію художник Ноа Фішер.

Американський художник вивчав скульптуру та теорію мистецтва, і коли почав працювати з художніми галереями, тоді робочий процес був перерваний рухом Оccupy Wall Street. Дослівно цей рух означає «Захопи Уолл-Стріт». Це акція громадянського протесту в місті Нью-Йорк (США), що проходить, починаючи з 17 вересня 2011 року до нинішнього часу. Ноа розповідає, що головна мета учасників – це захоплення вулиці Уолл-Стріт у фінансовому центрі Нью-Йорка для того, щоб привернути суспільну увагу до злочинів фінансової еліти та до структурних змін в економіці.

Захоплення Уолл-стріт» – це рух нестримного опору з людьми різного кольору, статі та політичними переконаннями. Ми є 99%, які більше не будуть терпіти жадібність і корумпованість 1%

«Захоплення Уолл-стріт» – це рух нестримного опору з людьми різного кольору, статі та політичними переконаннями. Єдина спільна справа в тому, що ми є 99%, які більше не будуть терпіти жадібність і корумпованість 1%. Ми використовуємо революційну тактику «арабської весни» без насильства, щоб досягти наших цілей і максимально підвищити безпеку всіх учасників», – каже Ноа.

Підхід американського художника полягає в тому, щоб політизувати владні відносини «під» музеями. Адже музеї в США фінансуються інакше, ніж в Україні. Кожен музей залежить від приватних осіб або корпорацій, а від держави мало коштів отримує. Тому люди, які фінансують музеї, мають багато влади над мистецькими приміщеннями.

Ми маємо сприймати мистецтво, як монету, що має дві сторони. Аби його можна було обійти довкола і побачити обидві грані, а не лише звичну та традиційну

Автор лекції розповідає про свій мистецький вклад у рух Оccupy Wall Street. «Мої скульптури несуть естетику хенд-мейду та репрезентують глибоке політичне мислення. Ми маємо сприймати мистецтво, як монету, що має дві сторони. Аби його можна було обійти довкола і побачити обидві грані, а не лише звичну та традиційну. Тому часто музеї виступають деструктивним фактором, якщо акумулюють у собі об'єкти мистецтва і представляють їх лише з одного боку», – каже Ноа.

Головна проблема руху, з яким бореться художник, це свобода публічного простору. Тому що сьогодні чітко можна прослідкувати, що музеї пов’язані з певними індустріями, такими, як ринок мистецтва, але також дуже тісно співпрацюють з іншими ринками, наприклад, нерухомості. Автор лекції вдається до історії музеїв. До 18-го століття більшість мистецтва було обмежено церквами та політикою палаців. А сьогодні – філантропами, що диктують свою цензуру.

Цензура завжди має на увазі обмеження

«Через цензуру багато виставок мало не закриваються або навіть не допускаються через певні обмеження з боку музеїв. Цензура завжди має на увазі обмеження. І хоча з часом вона (цензура) змінюється, все одно ці обмеження мають значний вплив на формування мистецького простору», – розповідає Ноа Фішер.

Дональд Трамп дивиться на місто зверху

У лекції-перформансі Ноа зачіпає політику Дональда Трампа, який диктує через популізм та гроші, як має виглядати публічний простір. «Дональд Трамп дивиться на місто зверху». За останні 5-10 років у Нью-Йорку набудували хмарочоси, і до того, що «прагнуть» митці, потрібно переглянути підхід. «Мистецький простір має бути доступним усім, а не «підтанцьовувати» капіталізму», – каже Фішер.

Мистецтво виникло раніше, ніж гроші чи популізм

Для Ноа Фішера дуже важливо було відвідати «Київський інтернаціонал – Київський бієнале 2017» і поспілкуватися з людьми. Він стежить за новинами з України, її культурним розвитком. Каже, що зараз людям важливо зосередитись, як розвивається в мистецькому дусі Україна. Хоч проект його розповідає про окупацію Уолл-Стріт, однак художник проводить паралелі, між Києвом. «Київ – це місце, де окупація є частиною культури більше, ніж одного покоління. Важливо, щоб митці не давали захоплювати політикою ваш публічний простір, мистецтво виникло раніше, ніж гроші чи популізм», – каже Ноа Фішер.

«Київський інтернаціонал – Київський бієнале 2017» діятиме до 26 листопада. Цей форум покликаний об’єднати мистецькі проекти та дискусійні майданчики в рамках інституційної співпраці. На ньому будуть представлені серія лекцій, панельних дискусій, семінарів та воркшопів за участі відомих істориків, філософів, економістів та культурних діячів. Це буде спроба пошуку колективної відповіді на ключові питання сучасності. Програма відкритих тематичних подій присвячена розгляду політичних, соціальних, економічних та історичних обставин сучасної України, Європи та світу. А також спільний європейський простір вимагає загального європейського словника, який став би основою для розуміння наших різних досвідів, а також для роздумів над можливими вирішеннями наших політичних проблем без приховування соціальної реальності, зазначають організатори заходу.

Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED