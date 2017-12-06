Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
06 Грудень 2017, Київ 21:59
Суспільство

Одеський художній музей очолить відомий український художник Олександр Ройтбурд

Архівне фото. Виставка творів художника Олександра Ройтбурда «Галантна доба Просвітництва». Київ, 17 листопада 2017 року

Відомий український художник Олександр Ройтбурд виграв відкритий конкурс на посаду директора художнього музею в своєму рідному місті – Одесі. Його головним конкурентом був чинний директор Одеського художнього музею, мистецтвознавець Віталій Абрамов, який працював в установі на різних посадах багато років. Конкретних планів щодо музею художник не відкриває, проте хоче зробити з нього таку ж візитівку Одеси, якою свого часу став оперний театр. Затвердження Ройтбурда обласною радою і головою Одеської обласної державної адміністрації має відбутися на початку наступного року. Кореспондент Радіо Свобода мав можливість бути одним із перших, хто дізнався від самого Олександра Ройтбурда подробиці.

– Який в Одеського художнього музею є потенціал, нерозкритий досі?

В основному сховищі в музеї – десь 10-11 тисяч творів, а в експозиції – десь тисяча. Потрібно оновлювати колекцію. Я мрію про розширення експозиційних площ і про більшу відкритість музею

– В основному сховищі в музеї – десь 10-11 тисяч творів, а в експозиції – десь тисяча. Це вже каже про потенціал. По-друге, потрібно оновлювати колекцію. По-третє, я мрію про розширення експозиційних площ і про більшу відкритість музею, про його перетворення в міський форум. Щоб там люди не лише дивилися на картини, але й активно спілкувалися. Щоб там генерувалися, продукувалися і транслювалися змісти. Це – моя мрія.

Я говорив на конкурсі, що мій перший крок – це початок моделювання майбутнього. Але якщо з’ясується, що протікає дах, то, як казав Маяковський, «гвоздь у меня в сапоге кошмарнее фантазии Гете», і треба буде займатися дахом.

– Які музей має невідкладні проблеми? Я знаю, що раніше до музею приходили волонтери, які намагалися підняти якість музею як громадського закладу.

– Волонтери мене активно підтримували. Я не знаю, які є проблеми, тому що я вважаю не дуже етичним до затвердження моєї кандидатури втручання в справи музею. Є певна процедура, і з мого боку буде неетично починати «хазяйнувати» з втручання у внутрішні справи. В мене є певна інформація, проте вона обмежена, і це погляд спостерігача.

Архівне фото. Виставка творів художника Олександра Ройтбурда «Галантна доба Просвітництва». Київ, 17 листопада 2017 року
Архівне фото. Виставка творів художника Олександра Ройтбурда «Галантна доба Просвітництва». Київ, 17 листопада 2017 року

– В залі сучасного мистецтва цього музею я пам’ятаю Вашу картину «Пророк». Є там і інші. Які відчуття від того, що Ви станете директором закладу, де виставлені Ваші роботи?

– Мою першу роботу музей придбав, коли мені було 27 чи 28 років. Зараз мені 56, і свідома половина мого життя пройшла із усвідомленням того, що в музеї висить моя картина. Тобто ніякого шоку, мабуть, не буде.

Я не хочу, щоб мене звинувачували в тому, що я перетворюю Художній музей в музей самого себе. Цього не буде

– Я бачив, що музею вже обіцяють подарувати ще одну Вашу роботу.

– Марат Гельман обіцяє. З одного боку, це приємно, з іншого боку, я не хочу, щоб мене звинувачували в тому, що я перетворюю Художній музей в музей самого себе. Цього не буде.

– Влітку Ви організовували великий арт-проект «Салон отверженных» в будівлі морського музею Одеси. Ви з цього музею хотіли нібито зробити якийсь громадський простір.

– Я дотепер вважаю, що це – ідеальне місце для міського public space. Але є інша думка, що туди має повернутися морський музей. Я поважаю цю думку, хоча не можу сказати, що від неї в захваті. Мені здається, що більш ефективним буде зробити морський музей десь на березі моря, щоб море саме стало частиною і експонатом цього музею – це більш сучасний підхід. Але це – законне приміщення цього музею, і це треба враховувати.

– Чи є якісь конкретні ідеї, що може отримати музей у випадку, якщо Вашу кандидатуру затвердять?

Я хочу, щоб це став не просто музей, а великий сучасний музей, що зміг би стати візитівкою Одеси

– Я буду намагатися впроваджувати якомога більше, виходячи з гасла «будьте реалістами, вимагайте неможливого». Але подивимось, як це буде. Я вважаю, що рано зараз говорити про конкретні плани. Але я хочу, щоб це став не просто музей, а великий сучасний музей, що зміг би стати візитівкою Одеси. Такою, як свого часу став оперний театр. Як це буде? Будемо забобонними, я не хочу зараз говорити про всі свої мрії, щоб вони потім не збулися. Мрій забагато.

Архівне фото. Виставка творів художника Олександра Ройтбурда «Галантна доба Просвітництва». Київ, 17 листопада 2017 року
Архівне фото. Виставка творів художника Олександра Ройтбурда «Галантна доба Просвітництва». Київ, 17 листопада 2017 року

– Як я зрозумів з Вашого виступу на конкурсі, Ви не хочете, щоб Абрамов ішов з музею?

– Я дуже ціную його як фахівця, як науковця, як людину із досвідом, і мені буде дуже приємно, якщо ми зможемо плідно співпрацювати.

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. В 1983 році він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. В 1993 виступив одним із засновників асоціації «Нове мистецтво» (Одеса), де працював арт-директором і президентом. Наприкінці 1990-х років був головою правління одеського Центру сучасного мистецтва Сороса, пізніше працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Брав участь у більш ніж 100 виставках і проектах в Україні, країнах Європи, Росії і Сполучених Штатах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG