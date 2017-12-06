Одеський художній музей очолить відомий український художник Олександр Ройтбурд

Відомий український художник Олександр Ройтбурд виграв відкритий конкурс на посаду директора художнього музею в своєму рідному місті – Одесі. Його головним конкурентом був чинний директор Одеського художнього музею, мистецтвознавець Віталій Абрамов, який працював в установі на різних посадах багато років. Конкретних планів щодо музею художник не відкриває, проте хоче зробити з нього таку ж візитівку Одеси, якою свого часу став оперний театр. Затвердження Ройтбурда обласною радою і головою Одеської обласної державної адміністрації має відбутися на початку наступного року. Кореспондент Радіо Свобода мав можливість бути одним із перших, хто дізнався від самого Олександра Ройтбурда подробиці.

– Який в Одеського художнього музею є потенціал, нерозкритий досі?

В основному сховищі в музеї – десь 10-11 тисяч творів, а в експозиції – десь тисяча. Потрібно оновлювати колекцію. Я мрію про розширення експозиційних площ і про більшу відкритість музею

– В основному сховищі в музеї – десь 10-11 тисяч творів, а в експозиції – десь тисяча. Це вже каже про потенціал. По-друге, потрібно оновлювати колекцію. По-третє, я мрію про розширення експозиційних площ і про більшу відкритість музею, про його перетворення в міський форум. Щоб там люди не лише дивилися на картини, але й активно спілкувалися. Щоб там генерувалися, продукувалися і транслювалися змісти. Це – моя мрія.

Я говорив на конкурсі, що мій перший крок – це початок моделювання майбутнього. Але якщо з’ясується, що протікає дах, то, як казав Маяковський, «гвоздь у меня в сапоге кошмарнее фантазии Гете», і треба буде займатися дахом.

– Які музей має невідкладні проблеми? Я знаю, що раніше до музею приходили волонтери, які намагалися підняти якість музею як громадського закладу.

– Волонтери мене активно підтримували. Я не знаю, які є проблеми, тому що я вважаю не дуже етичним до затвердження моєї кандидатури втручання в справи музею. Є певна процедура, і з мого боку буде неетично починати «хазяйнувати» з втручання у внутрішні справи. В мене є певна інформація, проте вона обмежена, і це погляд спостерігача.

– В залі сучасного мистецтва цього музею я пам’ятаю Вашу картину «Пророк». Є там і інші. Які відчуття від того, що Ви станете директором закладу, де виставлені Ваші роботи?

– Мою першу роботу музей придбав, коли мені було 27 чи 28 років. Зараз мені 56, і свідома половина мого життя пройшла із усвідомленням того, що в музеї висить моя картина. Тобто ніякого шоку, мабуть, не буде.

Я не хочу, щоб мене звинувачували в тому, що я перетворюю Художній музей в музей самого себе. Цього не буде

​– Я бачив, що музею вже обіцяють подарувати ще одну Вашу роботу.

– Марат Гельман обіцяє. З одного боку, це приємно, з іншого боку, я не хочу, щоб мене звинувачували в тому, що я перетворюю Художній музей в музей самого себе. Цього не буде.

– Влітку Ви організовували великий арт-проект «Салон отверженных» в будівлі морського музею Одеси. Ви з цього музею хотіли нібито зробити якийсь громадський простір.

– Я дотепер вважаю, що це – ідеальне місце для міського public space. Але є інша думка, що туди має повернутися морський музей. Я поважаю цю думку, хоча не можу сказати, що від неї в захваті. Мені здається, що більш ефективним буде зробити морський музей десь на березі моря, щоб море саме стало частиною і експонатом цього музею – це більш сучасний підхід. Але це – законне приміщення цього музею, і це треба враховувати.

– Чи є якісь конкретні ідеї, що може отримати музей у випадку, якщо Вашу кандидатуру затвердять?

Я хочу, щоб це став не просто музей, а великий сучасний музей, що зміг би стати візитівкою Одеси

– Я буду намагатися впроваджувати якомога більше, виходячи з гасла «будьте реалістами, вимагайте неможливого». Але подивимось, як це буде. Я вважаю, що рано зараз говорити про конкретні плани. Але я хочу, щоб це став не просто музей, а великий сучасний музей, що зміг би стати візитівкою Одеси. Такою, як свого часу став оперний театр. Як це буде? Будемо забобонними, я не хочу зараз говорити про всі свої мрії, щоб вони потім не збулися. Мрій забагато.

– Як я зрозумів з Вашого виступу на конкурсі, Ви не хочете, щоб Абрамов ішов з музею?

– Я дуже ціную його як фахівця, як науковця, як людину із досвідом, і мені буде дуже приємно, якщо ми зможемо плідно співпрацювати.

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. В 1983 році він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. В 1993 виступив одним із засновників асоціації «Нове мистецтво» (Одеса), де працював арт-директором і президентом. Наприкінці 1990-х років був головою правління одеського Центру сучасного мистецтва Сороса, пізніше працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Брав участь у більш ніж 100 виставках і проектах в Україні, країнах Європи, Росії і Сполучених Штатах.