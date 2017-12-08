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08 Грудень 2017, Київ 17:47
Фотогалереї

Фотогалерея: «Бойчукізм. Проект «великого стилю» презентували у Києві

Восьмого грудня в Мистецькому арсеналі відбулося відкриття виставки «Бойчукізм. Проект «великого стилю». На виставці представлено понад 300 живописних, графічних, мозаїчних творів Михайла та Тимофія Бойчуків, Василя Седляра, Івана Падалка, Софії Налепинської, Оксани Павленко, Антоніни Іванової, Миколи Рокицького, Сергія Колоса, Охріма Кравченка.
«Це проект про мрійників, які хотіли змінити світ. Цей проект про реформаторів мистецтва, що відмовились від традиційного формату. Цей проект про творців утопії, які самі стали її жертвами», – мовиться у описі проекту.
Виставка діятиме до 28 січня 2018 року.
&laquo;Бойчукізм&raquo; &ndash; мистецька течія, що отримала назву завдяки імені майстра Михайла Бойчука, і стала знаковим явищем в українському мистецтві 1910-1930 років
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«Бойчукізм» – мистецька течія, що отримала назву завдяки імені майстра Михайла Бойчука, і стала знаковим явищем в українському мистецтві 1910-1930 років

Ляльки-голови Меженірського лялькового театру
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Ляльки-голови Меженірського лялькового театру

За радянських часів бойчукісти належали до кола репресованих та заборонених художників, і лише після 1991 року вони почали повертатися до українців
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За радянських часів бойчукісти належали до кола репресованих та заборонених художників, і лише після 1991 року вони почали повертатися до українців

Ескіз до фрески &laquo;Зодчий Всесвіту&raquo; авторства Миколи Касперовича
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Ескіз до фрески «Зодчий Всесвіту» авторства Миколи Касперовича

Скринька та ляльки Межигірського лялькового театру (1923 рік)
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Скринька та ляльки Межигірського лялькового театру (1923 рік)

Іван Марчук &ndash; український живописець, народний художник України, під час відкриття виставки&nbsp;&laquo;БОЙЧУКІЗМ. Проект &laquo;великого стилю&raquo;
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Іван Марчук – український живописець, народний художник України, під час відкриття виставки «БОЙЧУКІЗМ. Проект «великого стилю»

Радянський агітпром 20-х років
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Радянський агітпром 20-х років

&laquo;Автопортрет&raquo; &ndash; Сергій Колос (кінець 1920-х &ndash; початок 1930-х)
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«Автопортрет» – Сергій Колос (кінець 1920-х – початок 1930-х)

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25 листопада 1936 року органи НКВС заарештували Михайла Бойчука, та звинуватили у &laquo;шпигунстві&raquo; й участі в &laquo;контрреволюційній організації&raquo;. 13 липня 1937 в Києві разом з його талановитими учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром розстріляли
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25 листопада 1936 року органи НКВС заарештували Михайла Бойчука, та звинуватили у «шпигунстві» й участі в «контрреволюційній організації». 13 липня 1937 в Києві разом з його талановитими учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром розстріляли

Мозаїка &laquo;Святий Йоан&raquo; &ndash; Михайло Бойчук, 1910 рік
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Мозаїка «Святий Йоан» – Михайло Бойчук, 1910 рік

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