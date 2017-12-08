Фотогалерея: «Бойчукізм. Проект «великого стилю» презентували у Києві

Восьмого грудня в Мистецькому арсеналі відбулося відкриття виставки «Бойчукізм. Проект «великого стилю». На виставці представлено понад 300 живописних, графічних, мозаїчних творів Михайла та Тимофія Бойчуків, Василя Седляра, Івана Падалка, Софії Налепинської, Оксани Павленко, Антоніни Іванової, Миколи Рокицького, Сергія Колоса, Охріма Кравченка.

«Це проект про мрійників, які хотіли змінити світ. Цей проект про реформаторів мистецтва, що відмовились від традиційного формату. Цей проект про творців утопії, які самі стали її жертвами», – мовиться у описі проекту.

Виставка діятиме до 28 січня 2018 року.