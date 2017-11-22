Фоторепортаж: виставка «Розірване коло» в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору»

На виставці представлено, як радянська влада позбувалась українських традиційних свят, запроваджуючи власні свята. Як зазначають організатори виставки, сьогодні Україна стає на інший шлях – справжньої незалежності, і першим кроком на цьому шляху є позбавлення від тягаря радянського минулого. Органи державної влади розпочали процес декомунізації, і якщо «ленінопад» українці здебільшого підтримали, то декомунізація свят викликала просто шквал емоцій: «Як це так, нас позбавляють наших свят, які ми святкували все життя – 8 березня, 1 травня, 9 травня? Хіба так можна? Це ж наші свята».

«Ми хочемо поговорити про головне – якими мали стати і стали українці внаслідок впровадження цих свят, яку мету переслідували радянські керманичі, запроваджуючи кожне з них», – розповідають організатори. За їхніми словами, виставка – це нагода замислитись, хто такі українці і «що є їхнім».