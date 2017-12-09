Бойчукізм. Роботи розстріляних митців

Антоніна Андрійчук

Проект про мрійників, які хотіли змінити світ – виставку «Бойчукізм. Проект «великого стилю» відкрили у Києві в «Мистецькому арсеналі». Серед представлених робіт є твори як самого Михайла Бойчука, так і його учнів-монументалістів. Тут зібрали понад 300 робіт митців.

Перші твори українських монументалістів з’явилися у 1919 році. Ними захоплювались і митці світового рівня, але донині збереглаcя незначна кількість їхніх творів.

​Розстріляний митець, який творив мистецьку моду

Яскравий представник українського монументалізму Михайло Бойчук був харизматичною людиною, чиї роботи вирізнялися з-поміж інших особливим стилем. Бойчук навчався у Відні, Мюнхені, закінчив Академію мистецтв, а згодом працював у Парижі. Пізніше був професором Київського художнього інституту.

Коли він створив власну мистецьку школу, то не тільки допомагав студентам у їхніх починаннях, а й допомагав із житлом. Під час навчання він наголошував на важливості індивідуалізму в роботах. Своїм учням він показав велику власну колекцію художніх творів і техніку, якої в Радянському Союзі не знали.

Разом зі своїми учнями він хотів реформувати українське мистецтво. Звертався до історичної спадщини, яку в той час називали «куркульською», замість олії малював темперою, фарбою на основі яєчного жовтка.

Фахівці зазначають, що він мав взаємний вплив з іспанським муралістом Дієго Ріверою. Особливий погляд мав на мистецтво Ван Гога та модерністів. Його твори створювали тогочасну мистецьку моду. Їх можна назвати прообразами сучасних муралів.

Розстріляли разом із чотирма учнями

В особовій справі Бойчука йдеться, що він ніколи не виступав проти влади, але був проти реалізму. Представники радянської влади вбачали у бойчукістах та їхній творчості загрозу режиму. На нього написали донос і арештували.

Михайла Бойчука звинуватили у буржуазному націоналізмі й розстріляли разом із чотирма учнями.

Практично всі картини Михайла Бойчука знищили. Залишились лише фрагменти, збережені у приватних колекціях. Велику частину його картин зберегла художниця Ярослава Музика. Після арешту за зв’язки з УПА, її чоловік замурував твори між стінами.

Із вцілілих фрагментів робіт бойчукістів українські митці зібрали експозицію, яка дозволяє скласти уявлення про український монументалізм.

Про виклики роботи над проектом

Великим викликом було те, як показати монументальність бойчукізму

Обговорення проекту почали наприкінці минулого року. Для команди під час роботи над проектом чи не найбільшим викликом було працювати з величезною кількістю музеїв, вищих навчальних закладів, приватних колекціонерів, архівів, галерей з багатьох міст України. Крім масиву творів, котрі потрібно було знайти, митцям, довелося опрацювати велику кількість робіт, які раніше ще не були досліджені.

«Великим викликом було те, як показати монументальність бойчукізму, коли в нас збереглися лише невеликі твори», – розповідає директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

Виставок бойчукістів за всю історію було вкрай мало. Політична реабілітація цього мистецького напрямку, фактично, відбулася у 1967 році. Однак першу ретроспективну виставку «Бойчукісти. Бойчукізм» було організовано лише у 1991 році.

Поштовх для розвитку українського монументалізму

Теперішню виставку куратори проекту називають поштовхом для розвитку українського монументального мистецтва. Вона досліджує і показує еволюцію стилю впродовж майже 30 років.

Вся еволюція бойчукізму і вся його трагедія в цьому експозиційному комплексі

«Ми не сподівались, що цей проект вдасться, тому що один з наших консультантів, коли я до нього звернулась, сказав: «Це не можливо, бо нема нічого». Виявилось, що є дуже багато. Закінчилось тим, що коли ми підійшли до монтажу експозиції, збудували конструкції, «Арсенал» видався замалим», – говорить кураторка виставки Ольга Мельник.

Одним із завдань проекту вона вбачає у зміщенні акценту зі слова «розстріляне» на «відродження» і називає його «великим вибухом», який вартий того, щоб про нього говорили з радістю, оптимізмом і пишалися тим, що в Україні є зразки мистецтва світового рівня.

«Бойчукізм реабілітації не потребує, як і не потребує його будь-який різновид мистецтва. Вся еволюція бойчукізму і вся його трагедія в цьому експозиційному комплексі», – зауважує Ольга Мельник.

Відвідувачам представили оригінал першого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка з ілюстраціями художника Василя Седляра. Є на виставці і гончарний посуд, що створений за ескізами бойчукістів, і їхні мало відомі сценографічні роботи.

Бойчукісти у цих формах зображали звичайну роботу селянина, робітника, крізь яку проглядає гармонія українського селянства.

Чимало українців відкриють тут себе. А наші закордонні глядачі подивляться, наскільки глибокий, талановитий український народ

«Я думаю, що чимало українців, які відвідають виставку, відкриють тут себе. А наші закордонні глядачі подивляться, наскільки глибокий, наскільки талановитий український народ. Я дивовижним чином досліджую для себе психологію того, як, з одного боку, робота зображує, нібито, пролетаріат, а, насправді, глибину українського села, української ментальності», – відзначив міністр культури України Євген Нищук.

Виставка українських реформаторів мистецтва триватиме до 28 січня.

(Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED)

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